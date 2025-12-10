花蓮海洋溫差發電環評補正再審 深海600公尺取水影響待釐清

環境部昨（9）日辦理花蓮和平火力發電廠「海洋溫差發電計畫」環評第2次初審。由於計畫新建一條深度600公尺的深層取水管，環評委員關注對海洋生態與深層地質的影響，討論後要求台泥公司補正相關資料與減輕措施之後再審。

首例海洋能發電環評 深海取水管是關鍵

台泥公司計畫在花蓮和平電廠北側空地設海洋溫差發電（OTEC）機組，開發面積約4公頃，設置容量6.4MW，並利用東部海洋地形陡峭特性，新建一條深海取水管。昨日於環境部進行環評專案小組第2次審查，成為國內首例海洋能發電環評案。

深海取水管將建在電廠東南方離岸1.6公里、水下600公尺海域，抽取7℃的深層冷海水，取水量約每日最大82萬噸。

昨日環評初審會議上，環評委員要求說明取水管線深度的必要性，環委黃志彬直言「希望不要挖那麼遠」，要求補充深度取水以及水溫變化的說明，以及海管對海床地形地質影響、在極端海象與地震影響的因應措施。環委也指出，考慮到海流作用，具體影響範圍可能還需要釐清。

環委建議，開發單位應補充取水管沿線海域的生態與使用狀況，才可以進一步評估分析對周邊海域的影響。討論之後，環評委員決議補正後再審。

台泥說明，OTEC機組是利用和平燃煤電廠既有溫排水的餘熱，將機組內的液態氨加熱成氨氣，推動渦輪發電後，氨氣進入冷凝器，利用低溫的冷海水降溫變回液態，進入下一輪發電循環。使用後的冷海水，也可投入燃煤機組冷卻，提升發電效率，進一步降低電廠排出的冷卻水溫度。

鋪設海管有無可能擾動鯨豚？

開發單位指出，不排除海管沿線會出現保育類鯨豚或海洋爬蟲類，鋪設海管工程可能會「輕微」影響鯨豚活動，因此在海管施工期間，將設置「鯨豚觀察員」進行監看，如發現鯨豚或海洋爬蟲類靠近工區，將暫停施作並引導其至施工區外後才復工。

開發單位補充，參考海洋委員會及黑潮海洋文教基金會的鯨豚資料，計畫附近幾乎無目擊調查資訊，評估東部海域近岸2公里內鯨豚活動較低。

會議主席、環評委員張瓊芬質疑，開發單位只簡短提到鯨豚影響輕微，但實際影響到底是什麼？應該具體說明，不是描述形容詞。另有環委指出，日本久米島抽取深層海水的研究發現，抽水對甲殼類物種的數量影響最大，可見甲殼類是最敏感的，應加入說明監測與因應計畫。由於600公尺深層水體富營養鹽，也要補充排水對於礦物質、營養鹽的變化與減輕措施。

環評委員強調，台灣的深海研究長期都缺乏資料，開發單位可以藉此機會貢獻更多調查資料。另有和平村民楊小姐旁聽發言，強調居民都會去當地海灘海釣、遊憩，民眾很好奇這片海域的狀況，想了解海洋到底長怎樣？「不能因為水深就不調查。」質疑應該先有完整調查才能評估環境影響，而不是藉著開發一邊調查。