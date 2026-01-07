花蓮海溫24度恐失溫 專家：沒防寒衣2小時就會劇顫抖

花蓮縣 / 綜合報導

搜救行動持續與時間賽跑，現在最關鍵的考驗就是失溫風險！根據觀測，花蓮海域的海溫大約24度，雖然聽起來不算太冷，但專業潛水教練就示警了。

人體在水中散熱速度極快，如果沒有防寒衣保護，體溫會迅速流失。一般人在24度的水中泡不到2小時，身體就會開始劇烈顫抖，隨後可能陷入失溫狀態導致意識模糊。目前海空搜救單位正全面動員，希望能帶回好消息。

