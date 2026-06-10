花蓮消防員爆公共水電費自費千元！局長急澄清：全額公家負擔

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花蓮縣消防局。（本報資料照片）

基層消防員冷氣使用權益近日引發各界關注，雖然花蓮縣目前沒有不能開冷氣的問題，卻爆出要隊員分擔公共區域的水電費，甚至有隊員每期要繳1000多元，且高層幹部還試圖要揪出吹哨者。消防局澄清，公共空間水電費全額由公家負擔，並無要隊員一起負擔，也沒有要找出陳情爆料者。

民進黨議員胡仁順今天在臉書發文指出，縣內大多數的消防分隊寢室冷氣要自行插卡算電費，且公共區域超過預算的水電費，還要隊員自行分擔，甚至有人每期至少要繳1000多元。

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胡仁順認為，消防各式設備陸續電氣化，用電量隨之上升，且警消單位24小時值班運作，跟一般朝九晚五公務機關不同，卻要基層一同分擔公共空間的水電費用，相當不合理，甚至還傳出局內高層幹部試圖要揪出吹哨者，讓他不得不公開譴責，若下次再發生類似情況也會檢舉。

另外，無黨籍縣議員黃馨也接獲類似陳情指，消防局高層幹部長年對基層限電和自費，但其他腹地大的機關卻可以雙標不節電狂開冷氣，質疑一線消防員在不安全也不合理的備勤環境下，如何維持體力救民眾。

對此，消防局長吳兆遠澄清，消防局並未限制各分隊開冷氣、也沒有要求隊員分攤公共區域的水電費用，更無要揪出吹哨者的情況發生。

他說，各分隊公共空間如辦公區、備勤室等水電費支出，一定由公家全額負擔，寢室部分因屬私人下班後的休息空間，因此有裝設獨立電表讓使用者依度數自付。

吳兆遠說，據他所知，各分隊寢室水電費用每人每期平均負擔400至600元，花蓮分隊因腹地較大，金額較高、約1000元，不過有些分隊每年秋季會檢討業務費，若有剩餘就會將款項平均分給每個人或補助寢室的水電費用。

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