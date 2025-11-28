地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮縣消防局副局長〝李龍聖〞被人指控，和一名包下捕蜂抓蛇的女廠商，關係緊密，李龍聖還幫廠商在局裡設置專屬辦公室，今年九月，廠商還花了將近兩萬元，幫李龍聖辦了〝和牛〞慶生宴，對此，消防局表示，宴會是幾位主管一起出錢宴請，不是讓廠商埋單，而這名女廠商也已經沒有在局內辦公。

花蓮縣議員鄭寶秀vs.花蓮縣消防局長吳兆遠：「聽說你的副手喝酒很厲害是嗎，所以你的酒都被他喝光了，這個我就不知道了」。

廣告 廣告

議員質詢時，狠酸消防局長的酒都被副手喝光，因為有基層的消防人員指控，一名負責捕蜂抓蛇的女廠商，九月幫副局長李龍聖辦生日趴，不僅宴請和牛饗宴，還帶了十二瓶要價不菲的洋酒。

花蓮縣消防副局長 李龍聖：「那相關的費用的話，由我跟他(同學)兩個人來共同來支應，那總共花了1萬8千元」。

花蓮消防局傳弊案！副局長爆獨厚女廠商 幫設專屬辦公室

女廠商，九月幫副局長李龍聖辦生日趴。（圖／民視新聞）

面對指控，李龍聖對外說明，強調餐敘的費用，並不是由女廠支付，當時餐敘的人，除了廠商，還有同科室的科長、承辦等6人，但爆料者還指控，花蓮從2021起，把捕蜂捉蛇外包，每年編近千萬公開招標，結果連3年都同一家廠商得標，質疑女廠商和副局長的關係匪淺，甚至傳出，李龍聖還在局內搶救科裡，替她設了"專屬辦公室"。

聲源:花蓮消防基層同仁(變音)：「好幾次我就有親眼看到，他們都一起坐一台車過來，然後也一起走這樣，互動親密，我們有時候去送公文的時候，就是搶救科那時候就是下班之後，有時候就剩廠商在裡面」。

花蓮縣消防副局長李龍聖：「(廠商來)我們消防局辦公室來駐點，而且他的時間是早上八點，到下午的五點半的時間，所以他從來沒有在這邊過夜過，而且辦公室是公開的場所，他不可能造成私人，或是一個所謂的男女，不正常的關係，而且我們辦公室各個地方都有錄影」。

花蓮消防局傳弊案！副局長爆獨厚女廠商 幫設專屬辦公室

消防局也強調，廠商現在已經沒有在局內辦公。（圖／民視新聞）

李龍聖喊冤，消防局也強調，廠商現在已經沒有在局內辦公，未來也考慮把業務收回，改由農政單位接手，這一起爆料案件，究竟是空穴來風、無端指控，還是涉及利益迴避等問題，相關單位已經介入調查。

原文出處：花蓮消防局傳弊案！副局長爆獨厚女廠商 幫設專屬辦公室

更多民視新聞報導

宏福苑倖存者無家可歸 民間自發捐贈物資.組義工隊送暖

妄想身價億萬當奧運代表！ 雪梨跆拳道教練「眼紅學生家長太成功」犯下滅門血案

香港大火國際關注 高市早苗.教宗良十四世等政要哀悼致意

