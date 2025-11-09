花蓮深呼吸 以行動守護藍天 打造永續共好的環境城市

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

鼓勵民眾以騎乘單車、搭乘大眾運輪方式取代油車。花蓮縣環保局

花蓮縣政府以「花蓮深呼吸」為願景，致力打造乾淨、低碳、宜居的永續城市。憑藉得天獨厚的地理條件與多年努力，花蓮的空氣品質長年居全台前段班，PM2.5 濃度為全國最低之一，AQI「良好」天數超過九成，成為東台灣最能「自在呼吸」的地方。

參與生態導覽建立對土地的尊重與對環境的責任感。花蓮縣環保局

縣府推動多項減碳政策，包括汰換老舊柴油車、補助電動機車、加強工地揚塵管理、推廣低碳交通與節能設備，並導入智慧監測系統，讓空品管理更即時、更精準。環保局表示，乾淨空氣是全民共同努力的成果，縣府也透過「全民減碳行動」與「低碳交通網絡」，鼓勵民眾騎單車、搭大眾交通工具，並利用「淨零花蓮APP」記錄減碳足跡，將每次行動化為碳資產。

廣告 廣告

花蓮環境教育數位中心從遊戲中認識碳足跡及電器節能。花蓮縣環保局

除了交通，花蓮也積極推廣循環經濟與綠色生活。免廢市集成為在地亮點，讓物品再利用、減少浪費；政府更推動「綠色採購政策」，鼓勵機關與企業使用環保產品，推動社會消費走向永續。

免廢市集活動，透過以物易物的，讓物品重新被利用。花蓮縣環保局

教育方面，縣府長期推動「食農教育」與「校園綠行動」，讓學生從種植、導覽到了解食物來源的過程中，培養尊重土地與珍惜環境的態度。

學童從種植作物了解食物來源的過程。花蓮縣環保局

縣府並將永續理念延伸至社區綠化、河川整治與山林保育，讓生態系統能永續循環。每一場植樹與淨灘，都是居民守護環境的見證。縣長徐榛蔚表示，花蓮的藍天得來不易，唯有持續推動減碳政策與全民參與，才能讓乾淨空氣長留。未來將強化空污減量、低碳運輸與企業 ESG 合作，讓花蓮成為全台最會「深呼吸」的城市。（花蓮縣環境保護局廣告）

花蓮縣環境保護局

電話：03-823-7575

地址：花蓮縣花蓮市中美路68號

官方網站：https://www.hlepb.gov.tw