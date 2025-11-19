花蓮深夜惡火吞噬出租套房！4人受困釀1死1昏迷

花蓮市國富9街一處鄰近慈濟醫院的出租套房，18日晚間將近9時許發生火災，濃煙和火勢從2樓窗戶不斷竄出。消防隊獲報後緊急趕往現場灌救，救出4名受困者，其中2人因吸入濃煙失去心跳，48歲吳姓男子雖恢復生命跡象但仍昏迷，69歲姚姓男子則因窒息，不幸過世。

花蓮市慈濟醫院附近的出租套房傳出火警，造成1死1昏迷的悲劇。（圖／資料照片）

消防局自強分隊長游明信表示，晚間9時接獲報案，有民眾稱國富9街民宅起火，火勢已蔓延至2樓窗戶。消防人員迅速抵達現場，根據住戶提供的資訊，起火點疑為201房。進入現場時，屋內火勢已全面燃燒，隔間門也遭波及，濃煙瀰漫整棟建物，視線完全受阻。

救援過程中，消防隊員陸續救出4人。住在304房的48歲吳姓男子，因吸入濃煙一度失去心跳，經搶救後生命跡象恢復，但仍昏迷不醒。住在201房的69歲姚姓男子行動不便，無法及時逃生，吸入濃煙後窒息不治。另外，住在204房的72歲朱姓男子及70歲陳姓女子分別嗆傷，但陳女未送醫治療。

據了解，這棟出租套房距離慈濟醫院很近，租客多為回診、洗腎的長者或看護，每月租金約5000元。屋主林先生表示，房屋共有3層樓、12間房，大部分租給老人家。住在201房的姚姓男子因手術療養已住半年，但起火原因不明。林先生推測，屋內木質地板可能助長火勢，期盼消防局協助調查釐清起火原因。

火災發生地點位於四八市場附近的國富九街50巷內。消防人員抵達後發現起火點在2樓，雖然火勢已經撲滅，但屋內2名男子被救出時，其中1人還戴著氧氣面罩。確切傷勢及起火原因仍有待進一步調查釐清。

