花蓮淹水警報！泥流滾滾衝擊台九線 村民拒撤離：命是天注定
連日大雨導致花蓮萬榮鄉多處淹水嚴重，台九線路面泥流滾滾，飄著枯枝落葉，工程車經過時都需放慢速度行駛。當地已架設紅色擋水板，但泥水仍不斷從縫隙湧出。在封路的萬榮國中旁，整條台九線馬路上滾滾泥水從上游順流而下，幾乎快淹過擋水板。而距離災情最嚴重的明利村還有2.5公里，可見水淹情況相當嚴重。萬榮國中運動場也被泥流淹沒無法使用，民眾即使穿著雨鞋也難以行走。
明利村已被泥水淹沒，鎮長計畫帶著居民一起撤離。鳳林鎮長林建平表示，昨天情況比較緊急，他們要求消防分隊和警察同仁廣播撤離，並擴大收容所的容量。目前該地區已撤離了8個人。
然而，部分居民選擇留在家中，沒有跟著撤離。一位正在淡定吃早餐的居民表示，人的命運是天注定的，不需要擔心，該受就受，老天爺該帶你走就走了。當被問及是否有收到撤村通知時，這位居民確認里長曾在昨天8點多通知他們，說那邊水位會暴漲。
這些未撤離的民眾都是下游長橋里的居民，距離明利村還有2.5公里。雖然因為地勢較高，災情沒有很嚴重，但仍有淹水情況。里長表示，其他住戶如有需要，他們也可以提供安置。
目前連日大雨仍未停歇，泥流夾著雨水持續往下沖，居民不可掉以輕心。花蓮萬榮鄉長橋里台九線的淹水情況已經蔓延到旁邊的萬榮國中，當地交通和生活受到嚴重影響。
