花蓮港務分公司「花蓮港碼頭震災修復工程」榮獲公共工程金質獎

象徵國家公共工程品質最高榮譽的「公共工程金質獎」，行政院公共工程委員會日前公布獲獎名單，臺灣港務公司花蓮港務分公司面對花蓮0403強震所造成的外港九座碼頭嚴重損壞，如期如質完成。

「花蓮港十七~二十五碼頭震災修復工程」榮獲全國「第二十五屆公共工程金質獎」優等獎項，行政院公共工程委員會於一一五年一月二十一日舉行頒獎典禮，港務公司由董事長周永暉率花蓮分公司總經理宋益進代表出席受獎（見圖），本案工程團隊、花蓮分公司全體同仁與共同渡過災後復原的花蓮港各界夥伴們深感榮耀。

一一三年四月三日早上七時五十八分於花蓮外海發生芮氏規模七.二強震，造成花蓮港第十七至二十五號共計九座碼頭鋪面產生二十至七十公分不等高差陷落，碼頭裝卸輸送設備遭受損壞。地震發生後，港務公司立即啟動災後修復工作，針對碼頭高低落差迅即舖築上下引道，以恢復碼頭裝卸車輛動線，確保災後營運不中斷，並邀請專家學者參與，透過震後展開各項調查與測量工作，設計階段邀請國內外專家、學研單位會勘討論，委請台灣世曦、宇泰工程顧問、信運工程顧問等三家工程顧問公司辦理修復設計以爭時效，採行「大震不倒、中震好修、小震不壞」的修復設計理念，藉此災修工程更加強化港埠基礎設施韌性。

港務公司先後投入新臺幣近五億元進行0403強震災後修復工程，由上鋌營造公司承攬，施工期間重視工程品質及環境友善，透過船席指泊原則實施分區施工，確保施工期間港埠營運不中斷，於一一三年十二月底完成第十七、十八、二十一、二十三及二十五號等五座碼頭與通關服務站周邊地坪五公頃修復，一一四年六月二十八日前陸續完成第十九、二十、二十二與二十四號等四座碼頭修復，全案於一一四年八月一日竣工，花蓮港外港九座碼頭各項營運設施均已正常運作。

工程自開工以來即以爭取公共工程金質獎榮譽為目標，除積極確保工程品質與進度外，更以最嚴謹的態度落實工區職業安全，並導入智慧監控設備，添購電子安全帽、電子圍籬等科技輔助創新作為；透過鋪面選材與微地改等設計，強化修復後的港埠基礎設施韌性；充分運用破碎混凝土打除料，實踐減碳循環再利用；透過導入創新微型樁串接工法，避免工程對碼頭岸壁水下魚類及珊瑚生物的影響，經實施生態補充調查並邀集周邊民眾與公民團體召開守護洄瀾灣生態論壇，以具體行動展現重視生態的態度。港務公司以上述創新策進與品質進度的要求及努力，於一一四年十月七日參加金質獎複評，同年十二月二十七日揭曉榮獲第二十五屆公共工程金質獎優等肯定。