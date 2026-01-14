花蓮港喜迎115年首艘國際郵輪「海洋富士號」到訪

國際郵輪海洋富士號 (MITSUI OCEAN FUJI)將於一月十六日到訪花蓮港，是花蓮港一一五年首艘到訪的國際郵輪，本次預計帶來約165名旅客(主要為日本籍)。花蓮港今年預計有十四艘次郵輪靠泊，6,600旅客人次到訪，可為地方創造近一仟萬觀光產值。

海洋富士號為巴哈馬籍，是日本三井海洋郵輪 (MITSUI OCEAN CRUISES) 旗下的一艘頂級郵輪（見圖），船長198.2公尺，船寬25.6公尺，郵輪總噸位32,477噸，吃水-6.4公尺，可容納458位賓客，船員人數360人，船員旅客比近1:0.8，意味能提供更個人化及高水準服務。

花蓮港務分公司為推廣郵輪業務並提振地方觀光，於一一五年持續提供郵輪優惠方案，優惠內容包含免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費。此外，港務公司將派員參加二0二六年四月在美國邁阿密的國際郵輪論壇，以提升臺灣港口在國際間的能見度。

為吸引國際郵輪靠泊花蓮港，花蓮港務分公司先前已安排國際大型郵輪集團至花蓮踩線，另為行銷花蓮觀光，花蓮港務分公司於一一四年底與太魯閣國家公園管理處、公路局太魯閣工務段、花蓮縣觀光協會及郵輪地接旅行社等單位，共同研商太魯閣修復期間郵輪旅客至花蓮旅遊的配套方案。

花蓮港為竭誠歡迎國際郵輪到訪，花蓮港務分公司與港區各公務單位(CIQS)將提供完善出入境通關服務，並與花蓮縣政府持續積極行銷花蓮郵輪觀光。