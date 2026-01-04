花蓮港擱淺貨船、拖船全救出！掌握漲潮黃金時段 確認無漏油

在花蓮溪出海口化仁海堤擱淺受困的拖船，今天下午3時許在救援船的協助下順利脫困。（羅亦晽攝）

中鋼公司巴拿馬籍散裝貨船1日擱淺在花蓮溪出海口北側化仁海堤，前往救援的拖船當時也被強勁風浪推到海灘擱淺。其中，貨船昨晚已安全拖帶靠泊花蓮港，剩下擱淺拖船待脫困，經拖救船精準掌握漲潮時段，今天下午3時20分許成功協助拖船浮揚，後續將拖帶進港確認船況。

受強烈東北季風影響，中鋼公司載運石膏的巴拿馬籍貨船「通鴻輪(CSE PROSPERITY EXPRESS)」1日上午預備進花蓮港22號碼頭卸貨，卻因主機故障，一路隨著強勁風浪往南漂到花蓮溪口並擱淺在北側化仁砂灘。

花蓮港引水人事發當天雖指揮調派港勤公司2艘拖船出港拖帶，怎料1艘船因絞到纜繩失去動力也擱淺，並在人員離船前關閉油櫃閥門，另艘船隻避免再度發生危險則先回港待命。

由於散裝貨船上有逾200公噸餘油，恐威脅海洋環境，航港局不敢掉以輕心，第一時間成立緊急應變小組應處，連日與相關單位研商脫淺方案及防污措施。

經航港局協調2艘大型拖救船「冠軍輪」及「天行者」出動，並掌握東北季風時節短暫可作業間歇期及潮位狀況，昨天下午4時許協助貨船順利浮揚，完成船體檢查及確認現場沒有油污外洩等情形，同日晚間8時許拖帶進入花蓮港並安全靠泊在22號碼頭。

擱淺拖船部分，救援船今天上午已在現場做連結並嘗試脫離，不過受限水位較低，拖船動也不動，直到下午2時許海水慢慢漲潮，救援船持續緩慢拖拉，最後在下午3時22分許成功協助拖船浮揚，周邊也沒有發生漏油等情況，後續將把船隻拖帶進花蓮港確認船況。

