花蓮港智慧能源管理系統導入水壓計監測

▲花蓮港智慧能源管理系統。（圖：花蓮港務分公司提供）

花蓮港務分公司港務長林清富表示，該分公司於今年完成智慧能源管理系統功能擴充，新增「智慧水壓監測系統」，將港區水壓監測數據納入既有平台，建立即時監控與自動預警機制，提升港區供水管理可視性與應變效率。

林港務長說明，花蓮港區用水涵蓋船舶靠泊、倉儲場域及各項港埠設施，管線範圍廣、負載變動大，過往水壓異常多依賴現場巡查才能確認。花蓮港務分公司自一一四年起於六處主要供水節點裝設數位水壓計，並完成與智慧能源管理系統整合，使水壓資訊可集中呈現，改善過去無法即時得知漏水之狀況。

智慧水壓監測系統整合六個監測端點資料，提供即時水壓狀態、趨勢分析與異常辨識，協助管理單位提升日常監控效率。功能包含：

一、水壓即時數值呈現：各監測點水壓每五分鐘更新一次頁面，包括主管線與碼頭端點等位置，供管理端快速掌握現況。

二、單日水壓變化趨勢：以圖表方式呈現全天水壓波動，用於判讀負載變化及確認可能的異常來源。

三、異常辨識與告警通知：當系統偵測水壓異常偏低，即目前水壓計讀數低於原本讀數零點五，並持續六十分鐘，將於平台介面及LINE推播發出告警，協助人員及早查修，並縮短處理時間。

花蓮港務分公司表示，此次導入使水壓監測、水表數據與能源管理得以在單一平台整合，減少跨系統操作負擔，提高基礎設施管理效率，以即時掌握漏水區段，縮短人工逐段尋找漏水點之時間。未來將依使用需求擴增監測點位，並調整警示機制，提升供水韌性，確保花蓮港港區供水維持穩定。