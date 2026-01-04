花蓮溪口擱淺船舶順利脫淺 航港局化解海洋汚染危機

救難拖船順利協助「通鴻輪」完成浮揚脫淺，拖帶進入花蓮港

受強烈東北季風影響，115年1月1日上午巴拿馬籍貨船「通鴻輪」擱淺於花蓮溪出海口北側化仁海堤，船上逾200公噸餘油，威脅當地海洋生態環境，交通部航港局於第一時間即成立緊急應變小組積極應處，連日召開應變會議，邀集海保署、臺灣港務公司、花蓮港引水人辦事處、船舶所有人中鋼運通公司及海事業者等相關單位，研商脫淺方案及防汚措施，經該局即時聯繫二艘大型拖救船，於1月3日下午4時協助「通鴻輪」順利浮揚，並經驗船中心及航港局東部航務中心完成船體檢查後，接續拖帶進入花蓮港，於3日晚間8時安全靠泊於花蓮港22號碼頭，順利化解海洋環境污染危機。

廣告 廣告

「通鴻輪」安全靠泊於花蓮港22號碼頭

航港局表示，本次緊急應處，感謝海保署、海巡署、花蓮縣政府環保局、臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司、花蓮港引水辦事處、臺灣港勤公司、亞洲打撈公司等單位通力合作，以及船東中鋼運通公司積極面對處置，經航港局與專業海事團隊亞洲打撈公司及引水人研討確認脫淺救援計畫之可行性，確保拖帶計畫務必在人船均安之前提下進行，終在各單位共同努力，並有效掌握東北季風時節短暫可作業間歇期及潮位狀況下，順利將「通鴻輪」完成浮揚，並安全拖帶靠泊花蓮港22號碼頭，解除海洋環境污染危機，讓台灣東海岸持續潔淨美麗。

資料來源：交通部