花蓮溪風飛砂再起！民代籲啟動「風揚砂SOP」強化防災

民眾在193線花蓮大橋以南往溪口路段拍下整個路段刮起風飛沙。（縣議員魏嘉賢提供／王志偉花蓮傳真）

東北季風吹起後，近日花蓮溪出海口河床再度刮起「風飛砂」，有民眾在193線花蓮大橋以南往溪口路段拍下畫面，整個路面幾乎被濃厚沙塵遮蔽，民代收到陳情，建議比照颱風豪雨建立「風揚砂預警機制」；環保局空噪科長林則劭回應，設有通報機制，會根據氣象預警示，即進行3天監測，發現揚塵超標，立刻通報相關單位防治。

縣議員魏嘉賢表示，每年10月至隔年4月東北季風期，只要河床乾燥又遇強風，花蓮溪、秀姑巒溪等河口必定「飛砂漫天」，不僅讓駕駛瞬間失去視線，也對機車族及居民眼睛、呼吸道造成嚴重刺激，屬於「可預測、可預警」的季節性災害，絕非偶發天氣現象。

有民眾提供昨拍下畫面，魏嘉賢強調，影像中「霧茫茫」，若車速過快或未保持安全車距，前車急煞，恐發追撞，甚至連環車禍，後果不堪設想。

他呼籲啟動「風揚砂應變SOP」，建立預警機制，縣府會同警局、環保局、公路局、河川分署等單位，針對花蓮溪出海口高風險路段建立標準作業流程，並於193線花蓮大橋南端、溪口端設置資訊看板（CMS），即時顯示「風揚砂路段 減速慢行」等警示，必要時由警力交通疏導。

魏嘉賢也認為，水利署與河川主管機關應盤點花蓮溪出海口河床裸露面積，評估設置固砂柵欄、植生毯、丁壩縮減裸露範圍，或於高風險河段推動固砂植栽與綠帶營造，並在每年9月東北季風季前完成風險熱點盤查，將「季節性風揚砂」正式納入與颱風、豪雨同等級的防災體系。

林則劭表示，環保局有一預警機制，根據氣象資料示警，3天監測揚塵、風速，還有懸浮微粒狀況，如果超標發出預警，便會通知權責單位進行揚塵防治作業，環保局也會主動派灑水車降低空污危害。

他說，目前比較容易發生風飛沙是在花蓮溪附近、壽豐大橋，由九河分署進行水覆蓋、綠覆蓋等抑制揚塵作業，也在溪邊進行噴水動作，強調中央與地方進行2層通報與防治措施，也正在努力解決風飛砂問題。

