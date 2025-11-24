花蓮溫泉季開跑 雙泉品牌打造國際觀光新亮點

「2025花蓮太平洋溫泉季」正式展開，以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」為雙核心。（圖：花蓮縣政府提供）

「2025花蓮太平洋溫泉季」正式展開，花蓮縣政府日昨舉辦開幕儀式，正式啟動以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」為雙核心的年度溫泉盛事。今年度活動以「花湯記行」為主軸，結合文化創生與自然療癒理念，透過在地特色「小石花」設計，打造花蓮國際級溫泉觀光品牌。

觀光處處長余明勲表示，瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」如同花東縱谷的兩顆明珠，分別象徵勇氣與溫柔，誠摯邀請全國旅客前來體驗。他特別感謝日前協助花蓮災後復原的「鏟子超人」，並宣布將提供限量溫泉券，邀請他們深度體驗花蓮溫泉之美。

瑞穗與安通溫泉觀光協會理事長林芊苗、程文鎰一致表示，業者已做好準備，歡迎旅客前來體驗優質湯泉。花蓮縣觀光協會理事長陳義豐也預告，將整合更多住宿與泡湯優惠，邀請國內外旅客感受花蓮美好。

花蓮縣政府指出，今年溫泉季規劃「食、住、遊、購、行」五感體驗：食，為花湯食光」呈現在地食材風味、住，為星空花湯」結合泡湯與戶外電影、遊，為靜好記行融入香氛冥想療癒、購，則是湯珠漫旅推出小石花串珠文創、行，是花湯沁飲開發風土特調飲品。

同步推出的「花湯尋跡集章活動」，旅客於指定店家完成任務即可兌換限量「雙泉湯珠手環」，將旅途回憶化為珍藏。花蓮縣政府表示，活動詳情請上官網「2025花蓮太平洋溫泉季」（https://hotspring.hl.gov.tw）查詢。（梁國榮報導）