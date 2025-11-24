花蓮溫泉季 花湯記行首波登場 在地香氣×手作體驗療癒加倍
2025 花蓮太平洋溫泉季「花湯記行」，第一波活動在瑞穗虎爺溫泉渡假莊園登場，由在地業者虎爺溫泉公關 Monica帶領民眾走入「食．泉旅料理實驗室」，體驗以花蓮在地素材打造的晶泉浴鹽、特色飲品及地方食材料理手作課程（見圖），現場反應熱烈，參與者紛紛表示對花蓮溫泉及風土有了更深刻的認識。
一踏入教室，映入眼簾的是精緻的九宮格木盒作品：從香草、柑橘皮、在地鮮乳與柚子飲，每一格都像藝術品般呈現花蓮的自然氣息，參與的KOL 與民眾忍不住拍照留念。許多同時參加昨晚市集與表演的遊客分享，入住瑞穗並體驗「英雄泉」後，隔天一早又能在「花蓮風味教室」體驗手作，讓他們重新認識花蓮、也深刻體驗瑞穗溫泉的獨特魅力。
活動首站是人氣爆棚的「DIY 晶泉浴鹽」，以天然礦物鹽搭配花蓮在地柑橘皮與香草植材，攪拌瞬間香氣四溢，把瑞穗溫泉的療癒感完整封存。從花蓮市區前來的羅先生一家在課堂上笑聲不斷，直呼「好玩又療癒」，完成後大家更是手捧作品開心合照，將這份暖心記憶深深收藏。
第二站則是超人氣飲品「花蓮珍力量」，使用蜜香紅茶的天然蜂蜜香氣搭配瑞穗冠軍鮮乳，調配出濃醇具地方風味的珍珠奶茶。許多民眾喝下第一口立刻驚呼：「真的跟外面的不一樣！」Monica 分享：「蜜香紅茶的蜂蜜香，就是花蓮大自然最迷人的味道。」充分展現花蓮特色茶乳的獨特性。
壓軸登場的是「瑞穗五味風禾便當」則展現花蓮豐富農產實力。食材皆選用花蓮在地食材：瑞穗山泉豚、富源林香雞、玉里櫻桃鴨、海芋蝦、山野時蔬與田園鮮蛋，米飯則使用 193 線稻田的冠軍米與多穀米，搭配手工紅茶麵、南瓜麵及鮮奶麵，讓民眾大讚「每一口都是花蓮的味道」。所有食材均依當日最新鮮供應調整，力求呈現花蓮食材最原始的美好。每一口都能品嚐到屬於花蓮土地的真實風味。食材依當日最新鮮的狀況調整，就是要讓大家吃到最美好的花蓮。
花蓮縣政府表示，2025 花蓮太平洋溫泉季已於十一月二十二日正式啟動，今年活動以「花湯記行」帶出花蓮的好湯、好食、好風土，從手作、飲品到料理體驗，皆強調地方連結與友善環境。縣府誠摯邀請全國及海外旅客前來花蓮感受溫暖、療癒與美味，更多活動資訊將持續於官方平台公布。更多「2025花蓮太平洋溫泉季」請至https://hotspring.hl.gov.tw 或 「花蓮AI觀光小助理」https://hualien.travel/ai-service/ 查詢。
