花蓮漁會推觀光魚市 禮盒搶客

花蓮區漁會15日推出4款限量海鮮禮盒，售價自1600元至3800元不等，漁會理事長王登義（右二）、福容花蓮店總經理董愛珠（右三）、花蓮縣農業處長陳淑雯（中）向民眾大力推薦在地新鮮魚貨。（王志偉攝）

搶攻年貨市場，花蓮區漁會15日推出4款限量海鮮禮盒，內容涵蓋各式鮮魚、透抽、蝦類及烏魚子等優質水產，售價約為市價7折。漁會理事長王登義表示，花蓮接連遭逢天災衝擊，觀光人潮明顯下滑，漁會全新打造的觀光魚市近期已營運，未來將密集規畫行銷活動，期盼以新鮮漁獲、薄利多銷吸引遊客到訪，帶動觀光與漁業發展，也邀請民眾春節期間到漁會港區走春。

王登義昨率漁會理監事代表推薦「花蓮好魚」年節禮盒，共有「五福」、「六六」、「八鮮」、「十全」4款組合，售價自1600元至3800元不等，精選多樣花蓮優質海產，民眾可至漁會商城訂購，並提供宅配服務，縣府農業處長陳淑雯、福容花蓮店總經理董愛珠都到場力挺。

王登義指出，海鮮禮盒主打在地現撈漁獲，以薄利多銷回饋消費者，其中「十全十美」禮盒售價3800元，內含透抽、白鯧、石斑魚等10種海鮮，估算市價約5500元，相當市價7折左右，此次共備妥6000份禮盒，強調海產新鮮、不囤貨，歡迎民眾提早預訂。

他也提到，地震與洪災發生後，漁會人潮一度減少近8成，漁獲銷售受到影響。年節將近，漁會除協助漁民處理捕撈的新鮮漁獲、推出年節禮盒外，也透過與福容飯店全國各據點合作，將花蓮優質漁產推廣給更多消費者嘗鮮。

此外，王登義說，在縣府與議會協助下，漁會廣場及魚市相關軟硬體建設已全數完工。農曆春節期間，漁會將善用場地功能規畫小型及假日拍賣市場銷售海鮮，吸引民眾採買、營造熱鬧氣氛，歡迎民眾新春期間到花蓮漁會港區走春。