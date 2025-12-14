花蓮漁港大轉型！啟動觀光新計畫 打造海洋文化新地標

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮縣政府規劃於115年度推動「花蓮漁港觀光發展計畫」，作為延續既有漁港活化成果、全面升級觀光與文化發展的重要施政行動。縣府指出，過去每年皆編列漁港行銷經費推動相關活動，但為使漁港觀光、文化與產業發展更具整體性與延續性，將自115年度起增編縣級新興計畫，以系統性方式深化花蓮漁港發展，讓政策方向與推動節奏更加穩定、長遠。



花蓮漁港不僅是縣內重要的漁業據點，也是市區臨海的關鍵公共空間。縣府近年積極爭取中央資源，於112年獲海洋委員會補助推動「好港齊來—花蓮海洋聚落創業基地計畫」，以花蓮漁港周邊為核心，導入地方創生理念，發展「海洋青創」為主軸，透過專業導師輔導青年創業與產業培力，逐步累積漁港活化與海洋產業發展的基礎能量。

縣長徐榛蔚表示，「好港齊來」計畫自112年推動以來，已為花蓮漁港打下穩固發展基底，縣府也持續透過年度行銷經費辦理港區活動與宣傳。自115年度起，縣府將進一步以縣級預算推動新興計畫，整合既有成果與資源，串聯港區空間、活動內容、行銷推廣與觀光體驗，讓漁港發展由階段性推動，逐步轉型為長期且穩定的發展模式。



徐榛蔚指出，縣府推動漁港觀光發展，是基於漁港永續利用、海洋文化推廣及城市整體發展的長期考量。透過凝聚港區共識、規劃示範遊程、辦理主題活動及整合行銷宣傳，有助於深化民眾對海洋文化的認識，全面提升花蓮漁港形象與吸引力，讓漁港在維持產業機能的同時，也逐步成為兼具教育、休憩與文化價值的公共場域。

農業處長陳淑雯表示，115年度總體預算仍待縣議會完成審議，新興計畫將配合預算進程辦理。縣府目前已同步進行前置整備與跨單位協調，並與自112年推動的「好港齊來」計畫緊密銜接，確保既有行銷推廣與整體發展規劃形成互補，讓漁港周邊活化與產業發展穩健推進。



花蓮縣政府強調，未來將持續結合中央政策方向與地方資源，循序深化花蓮漁港在產業、文化與公共空間上的多元角色，為在地青年、產業及縣民打造一個永續、具特色且充滿活力的海洋生活場域。