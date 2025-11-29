花蓮災區假援助真詐財！佯稱提供家電管道「收5千運費」想落跑遭民眾圍堵

火車延誤3分鐘，災民趕火車站成功逮詐欺犯。（圖／TVBS）

一名52歲曾姓男子在花蓮光復災後，以發放物資為由接近災民，後謊稱認識家電大盤商，願意提供購買家電的管道，但數量有限要提前登記，而且必須先支付運費，每套5000元，騙取28位災民共45600元。當家電未如期到貨，曾男企圖攜帶行李逃離，但被災民發現並通報志工。所幸火車班次延誤3分鐘，志工和民眾在火車站成功攔截正要搭車逃跑的曾男。警方已查扣現金、手機、模擬手槍等證物，並持續調查是否有更多受害者。

一名身穿灰色上衣的男子被民眾團團包圍，坐在地上，其中一位民眾甚至揪著他的衣帽不放。這名男子正是在花蓮光復災後1至2個月間，以幫助災民為由行騙的52歲曾姓男子。他先是佯稱要發放物資給災民，藉此與當地居民混熟，隨後在上週開始實施詐騙計畫。

曾男向災民謊稱自己認識外地家電大盤商，願意提供購買家電的管道，但因數量有限需要提前登記，且必須先支付每套5000元的運費。許多災民相信了他的話，紛紛登記並付款，有些人甚至登記了兩套。為了取信於被害人，曾男還出示了登記名冊，上面總共有28位災民，每人預付5000至10000元不等。

然而，當28日約定的到貨日期到了，家電卻完全沒有出現。曾男趁機收拾行李離開，災民這才驚覺上當受騙，立即聯繫其他志工尋求協助。光復志工小彤表示，當時她接到通知後，趕快查詢火車班次，得知有一班1點40分的火車後，便趕往車站。在1點38分時，他們成功攔截到曾男。當時火車班次恰巧延誤了3分鐘，讓他們有足夠時間抓住正要逃跑的詐騙犯，否則火車進站後曾男就可能順利脫逃。

光復所長潘冠宇表示，警方在現場查扣了新台幣45600元現金、一支行動電話、一支造型模擬手槍及相關證件等證物，並將犯嫌帶回偵辦。除了聯繫名冊上的受害者製作筆錄外，警方也會繼續清查是否還有其他被害人。這起案件讓人看到災後重建期間，仍有不肖分子利用災民的善心和急需進行詐騙，所幸在熱心民眾和志工的合作下，成功阻止了詐騙犯的逃跑計畫。

