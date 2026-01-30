花蓮災區印象春節訂房僅3成 有業者選擇停業整修

（中央社記者張祈花蓮縣30日電）春節連假將到，花蓮旅宿業統計，春節期間平均訂房約3成，較往年下滑；業者推測旅客出國比率提升、對花蓮停留災區印象等都是原因，也有業者選擇2月起暫停營業，整修住房環境。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，距離春節只剩半個月，平均訂房率僅2到3成，遠低於往年5、6成的正常水準，是歷年最慘，不少業者反映「開一天、虧一天」。

花蓮觀光協會理事長陳義豐認為，過去8年花蓮歷經強震、疫情、火車事故及光復洪災等災情不斷，災區形象會直接影響遊客旅遊意願，認為到災區觀光旅遊不恰當。

對於外界認為國旅房價太高，陳義豐也說明，花蓮1500家旅宿，單晚房價破萬只有5家，其他大約落在新台幣1000元至3000元，相對來說很親民、CP值高。

位在郊區的花蓮理想大地渡假飯店統計，春節訂房率約6成5，算是「前段班」；業者表示，因今年假期較長，遊客預期「隨時訂都有房」，樂觀以8成訂房率為目標。

不過，訂房狀況整體低迷，有知名度假村選擇2月起暫停營業。業者陳義豐說，針對客房等軟體設施重新修繕及提升，預計停業半年至1年後再重新出發，迎接遊客。

花蓮縣政府觀光處表示，今年春節整體訂房率較0403地震前下滑2成5至3成，以過往經驗，實際入住率會比預訂率多1成，預估春節入住率可提升到4至5成，但仍不如往年。

觀光處分析，訂房率下滑主要有2大因素，一是國旅生態改變，國人更傾向出國旅遊；其次為遊客對花蓮印象停留在受災階段。

觀光處強調，花蓮整體交通、路況及多數風景區已恢復正常開放，太魯閣國家公園聯外道路配合交管時間仍可順利進出，遊客可放心安排旅遊行程。（編輯：陳仁華）1150130