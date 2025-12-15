花蓮災區黑淤泥不是廢土？馬太鞍溪600萬噸被點名「超有潛力」 成分揭曉

花蓮光復鄉馬太鞍溪洪水挾帶的黑色淤泥，經檢測確認無毒並具特殊礦物特性。工藝研究單位評估，未來有望應用於陶藝、建材與文創設計。（內政部/國立臺灣工藝研究發展中心提供）

從災害到資源，無毒、能用、還可能變建材！花蓮縣光復鄉9月因馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水挾帶約600萬噸黑色淤泥湧入聚落，不僅造成嚴重災情，也大幅拖慢災後重建進度。

不過，這批一度被視為「災害後遺症」的黑泥，近期經國立台灣工藝研究發展中心初步檢測，確認未含有毒重金屬，且具有特殊礦物組成與順磁性特質，意外被評估具備工藝材料與跨域應用的研究潛力。

黑色淤泥「安全無毒」？工藝中心公布檢測結果

國立台灣工藝研究發展中心今（15日）召開說明會，對外公布馬太鞍溪砂質淤泥的初步分析成果。工藝中心主任陳殿禮、陶藝創作者陳金旺、游宏昌，以及多個工藝相關團體代表出席，共同見證這項研究進展。

中心表示，檢測結果顯示，該批黑色淤泥並未檢出有毒重金屬，基本安全性無虞，為後續研究與應用奠定重要基礎。

花蓮馬太鞍溪黑泥是什麼？為何能被磁鐵吸住？

陶藝家陳金旺說明，他在光復鄉災區實地觀察時注意到，馬太鞍溪長年受河川沖刷與堆積影響，形成色澤偏黑的砂質淤泥，其中細砂顆粒竟能被磁鐵吸附，顯示其材料性質並不尋常。

後續，他將樣本送交工藝中心，由鶯歌分館實驗室副研究員沈俊良，利用射線繞射儀（XRD）進行礦物成分分析。

檢測揭露礦物組成 鐵元素帶來「微弱順磁性」

分析結果指出，馬太鞍溪砂質淤泥主要成分包含石英、鈉長石、石灰石（碳酸鈣）、白雲石、斜綠泥石、角閃石與雲母等礦物。

其中，斜綠泥石與角閃石雖非典型磁鐵礦，但因含有鐵元素，呈現微弱順磁性，解釋了其可被磁鐵吸附的現象。研究團隊也推測，這類黑砂來源與萬榮、豐田一帶山區礦床，以及山崩、河川運移等自然作用高度相關。

黑色淤泥能做什麼？陶藝、建材、文創都有可能

工藝中心進一步指出，該砂質淤泥中石灰石比例偏高，有助於陶瓷釉藥玻化，可自然形成灰釉效果；而其中的鐵元素，在燒製過程中可能產生鐵斑、金屬光澤與自然流動紋理，未來有機會應用於柴燒還原技法的改良，發展具台灣地質特色的自然釉色。

此外，研究團隊也評估，這類材料未來不僅限於陶藝領域，亦可能延伸至建材開發、環境修復及文創設計等方向。

從災害廢泥到工藝資源 為光復災後重建提供新思考

陳殿禮表示，光復鄉馬太鞍溪砂質淤泥結合特殊地質背景與材料特性，展現「由土地孕育而生」的工藝潛力。工藝中心已將相關研究成果納入「台灣工藝材質平台」，並持續與地方政府與產業端合作，推動材料穩定性評估及後續開發。

陳殿禮也指出，這項發現為光復鄉災後重建提供新的思考方向，期盼未來能將大量淤泥轉化為可再生、可應用的在地工藝資源，讓災害留下的痕跡，成為另一種形式的再出發。

