花蓮災後重建 李遠訪百大文化基地

文化部長李遠參訪七星潭邊的「洄遊吧食魚體驗館」，透過文化基地及文化活動重建花蓮及光復鄉的觀光。（文化部提供）

記者林中行、王誌成∕花蓮報導

文化部長李遠十三日前往花蓮縣走訪位在太魯閣山腳下的「練習曲書店」，以及七星潭海邊的「洄遊吧食魚體驗館」兩處百大文化基地參訪，一山一海讓大眾看見台灣土地上教育陪伴、閱讀土地與族群，以及海洋資源的永續故事。

練習曲書店負責人胡文偉表示，自己也歷經一個缺乏陪伴的童年，長大後的他很愛交朋友，成立「書店」是透過手寫的借書冊，讓書成為交流的工具。

他說，書店空間像家一樣，可以讓孩子一起吃飯、練球、寫作業及陪伴彼此的地方，以「本壘板」為意象設計的LOGO象徵打出一支漂亮的Home Run，起點和終點都是溫暖的家。

廣告 廣告

李遠第二站來到洄遊吧食魚體驗館，這是由一群喜歡海洋同時也深感漁業文化出現斷層的在地青年，於二０一六年成立的「洄遊吧FISH BAR」，以「食魚教育」及「海洋永續」為核心，成為百大文化基地中唯一推廣食魚文化的據點。

洄遊吧創辦人黃紋綺表示，母親家族世代在七星潭經營定置漁業，她與團隊接手原來作為遊客中心的場域成為洄遊吧食魚體驗館後，創新設計整套可以讓個人、團體，甚至國際觀光客都能體驗的認識食魚文化體驗活動。

她說，台灣擁有非常多種的食用魚種，不同的季節都有魚可以吃，洄遊吧推廣食魚教育的理念是希望讓所有台灣人都有機會可以吃到更多魚種。

李遠表示，這次到花蓮除了參加花蓮文創園區繪本館開幕，也趁此走訪當地兩個百大文化基地，花蓮在經歷光復鄉受馬太鞍堰塞湖溢流重創後，文化部非常希望扮演災後重建的角色。

他強調，災後重建不僅限於硬體，而是「文化的重建」，花蓮就是一個起點，期盼透過文化基地及許多文化活動，重建花蓮及光復鄉的觀光。