花蓮災後重建! 災民苦嘆"物資分配不均"

花蓮光復鄉洪水發生至今，已經一個多月過去，來自四面八方的物資湧進，但災民現今面臨的是物資分配不均，有民眾反應天天都需要外出工作，等到返家要領取物資時，都已經發放完畢，甚至有些物資會優先發放給特定對象，都造成花蓮光復災民，每戶所擁有的物資分配，有極大落差。

裝箱滿袋的物資，工作人員趕忙卸貨，從烤箱、電鍋到快煮壺，儘早分配讓災民使用，花蓮光復洪災過後，來自四面八方的物資湧進，但大量物資又怎能平均分配？

家裡唯一僅存的家具，是已經泡過爛泥的冰箱，將它橫倒變成臨時餐桌，對於獨居租屋在大同村的余先生而言，家裡物品都被洪水沖走，還被房東要求限期搬遷，加上物資分配不均，更是雪上加霜。





花蓮光復重建路漫長災民苦嘆物資分配不均。（圖／民視新聞）





大同村災民余先生：「很不公平啊，因為發放的人，因為排序好幾家戶都要，這麼多有四百多個人民，我都不在啊，都去工作了，我的工作不能放很不公平。」

災民無奈全臉寫上，但不光來自公單位分配的物資，也有不少善心人士，直接進到災區訪視，能否拿到物資全碰運氣。





花蓮光復重建路漫長災民苦嘆物資分配不均。（圖／民視新聞）





大馬村長王梓安：「有的是在外面工作，有的是一個門牌，有三個戶，但他們規定只有一個，他們就會追問說，怎麼會沒有。」

光復鄉長林清水：「整個光復鄉大概有，兩千多戶，其他的物資可能，它有本來就有對象，給中低收入戶，可能要有罹難者，所以變成有些，後期某些部分居民，會領到比較多，像最近有些家具，二手家具，我們都儘量鼓勵來拿，就沒有固定對象。」

資訊不流通、資源重複浪費，或者捐贈品不符需求，甚至侷限於某些發放對象。花蓮光復災後一個半月，物資分配仍擺不平，讓災民對地方政府的處理能力，再度打上問號。





原文出處：花蓮縣府能力再遭質疑 花蓮災後重建 災民嘆「物資分配不均」

