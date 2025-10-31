花蓮災後預算上限300億！律師喊緊盯傅崐萁

▲律師黃帝穎今（31）日怒揭國民黨立院傅崐萁濫用公帑前科。（圖／吳翊緁攝，2025.10.20）

[NOWnews今日新聞] 立法院朝野黨團30日針對《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案》進行協商，國民黨團提出修正動議，將預算上限改為300億元，全案將於今（31）日立法院會三讀。對此，律師黃帝穎認為，傅崐萁提重建條例最高挖走全民300億元血汗錢，必須緊盯花蓮縣府的公帑執行，尤其傅崐萁縣府假賑災、募款之名，行請客、綁樁之實已有前科，建請監察院白紙黑字調查、糾正。

黃帝穎今發文指出，傅崐萁提出馬太鞍溪災後重建條例，所需經費上限提高為300億元，預計今天在院會完成三讀，網轟：「挖走300億，這次要拿幾億買便當？」事實上，傅崐萁的花蓮縣府，早有假藉賑災、募款，卻請客、綁樁的前科，監察院調查、糾正應白紙黑字，並提醒各界，緊盯傅崐萁挖走最高300億元人民血汗錢的後續執行。

黃帝穎提到，傅崐萁過去以救災之名濫用公帑的3大前科包括：

1. 假藉賑災名義濫用公帑辦百桌請客吃飯：

監察院糾正傅崐萁縣府「賑災感恩餐會」，竟以公帑辦百桌，宴請約3千人，違反預算執行要點規定，濫用公帑。

2. 賑災後百桌宴客已荒謬違法，竟還拆標規避政府採購：

傅崐萁縣府辦理0206感恩餐會採購案，既由單一機關統計整體需求，卻未由同一機關彙整、辦理採購，且分別辦理之採購案預算金額適巧均為99萬元，被監察院糾正、質疑刻意規避政府《採購法》第14條等相關法令規定之適用。

3. 傅崐萁縣府違法拿防疫預算作文宣專輯：

監察院調查發現花蓮縣政府《107年報導地震專輯採購案》支出174萬元，辦理《107年0206震災紀實影片光碟壓製案》支出187萬餘元，係為說明該府於賑災相關作為，對相關爭議報導加以澄清說明，竟分別使用花蓮縣環境保護局「廢棄物處理業務費」及花蓮縣衛生局「防疫業務費」等科目預算支應，核有違失。

