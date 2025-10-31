花蓮災後預算上限300億！律師喊緊盯傅崐萁
[NOWnews今日新聞] 立法院朝野黨團30日針對《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案》進行協商，國民黨團提出修正動議，將預算上限改為300億元，全案將於今（31）日立法院會三讀。對此，律師黃帝穎認為，傅崐萁提重建條例最高挖走全民300億元血汗錢，必須緊盯花蓮縣府的公帑執行，尤其傅崐萁縣府假賑災、募款之名，行請客、綁樁之實已有前科，建請監察院白紙黑字調查、糾正。
黃帝穎今發文指出，傅崐萁提出馬太鞍溪災後重建條例，所需經費上限提高為300億元，預計今天在院會完成三讀，網轟：「挖走300億，這次要拿幾億買便當？」事實上，傅崐萁的花蓮縣府，早有假藉賑災、募款，卻請客、綁樁的前科，監察院調查、糾正應白紙黑字，並提醒各界，緊盯傅崐萁挖走最高300億元人民血汗錢的後續執行。
黃帝穎提到，傅崐萁過去以救災之名濫用公帑的3大前科包括：
1. 假藉賑災名義濫用公帑辦百桌請客吃飯：
監察院糾正傅崐萁縣府「賑災感恩餐會」，竟以公帑辦百桌，宴請約3千人，違反預算執行要點規定，濫用公帑。
2. 賑災後百桌宴客已荒謬違法，竟還拆標規避政府採購：
傅崐萁縣府辦理0206感恩餐會採購案，既由單一機關統計整體需求，卻未由同一機關彙整、辦理採購，且分別辦理之採購案預算金額適巧均為99萬元，被監察院糾正、質疑刻意規避政府《採購法》第14條等相關法令規定之適用。
3. 傅崐萁縣府違法拿防疫預算作文宣專輯：
監察院調查發現花蓮縣政府《107年報導地震專輯採購案》支出174萬元，辦理《107年0206震災紀實影片光碟壓製案》支出187萬餘元，係為說明該府於賑災相關作為，對相關爭議報導加以澄清說明，竟分別使用花蓮縣環境保護局「廢棄物處理業務費」及花蓮縣衛生局「防疫業務費」等科目預算支應，核有違失。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
退選還甩鍋？溫朗東吐心聲「好好活下去」 詹江村這句狠酸
綠營南部支持者越來越不爽？媒體人揭1現象：搞不好分裂
林佳龍「雪中送炭」恐受傷？黃暐瀚直言：這是掌門人該做的
其他人也在看
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 18 小時前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 1 天前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)
台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。中央社 ・ 1 天前
英國出售20架「颱風戰機」給土耳其 近20年來最大訂單 減少對美軍武依賴 北約加強國防合作 對俄展現團結氣勢 白俄氣球侵犯空域 立陶宛控「混合攻擊」｜全球聊天室｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏方已經準備好和談，將在這個星期與歐洲官員討論停火計畫的細節。但是在火力方面，進度也沒有放緩下來，除了日前和瑞典達成協議，將購買100架到150架的「獅鷲戰鬥機」，最近也在與法國討論，購買「飆風戰鬥機」的可能性；如果未來同時擁有F-16、獅鷲和飆風戰機，就能持續推動空軍現代化。另外現在歐洲國家，面對俄羅斯威脅之下，也在積極地強化武力、武裝自己。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 20 小時前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 15 小時前
11月1日起嘉市開放流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 11月1日起公費流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種，50至64歲無高風險慢性病台灣好報 ・ 18 小時前
圍堵豬瘟! 中央籌組"專家疫調團" 豬農補助11/1前出爐
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導農業部陳駿季部長，下午親自主持豬瘟疫情記者會，宣布現在必須和時間賽跑，因此在專家會議討論之後，決定籌組「專家疫調團」協助地方政府加速釐清疑點，只是一個星期來，台中市府的疫調說法一變再變，行政院副祕長阮昭雄就痛批地方做不來，就應該好好跟中央溝通，最怕說一個謊要用一百個謊來圓。農業部長 陳駿季：「我們中央應變中心也決定，也正式的決定就是說，我們會啟動一個所謂的專家的一個疫調團。」非洲豬瘟疫情爆發第八天，中央不等了，決定成立疫調團隊，協助台中市府執行疫調工作。指揮官農業部陳駿季部長表示，預計於11月1日前公布相關補助支持方案。（圖／民視新聞）農業部長 陳駿季：「我們調集了所有的，農業部相關的這些獸醫師專家，包括許多單位包括獸醫所，包括防檢署的署本部的人，分署的同仁，還有農科院的這些獸醫師，另外我們也邀請了，學校的這些團隊，組成疫調的一個團隊，這樣的疫調團隊，在今天下午也正式的啟動。」邀請各級學者專家，希望能盡快釐清感染源，畢竟非洲豬瘟爆發，不僅影響全國豬農生計，全台民眾也人心惶惶，不過疫情爆發至今，台中市府卻連死豬數量，都搞不清楚。行政院副秘書長 阮昭雄：「如果做不來，好好跟這個中央溝通總是好的吧，只怕他說了一個謊，要用一百個謊來圓它，就比較可惜了。」行政院副秘書長阮昭雄。（圖／Yahoo）行政院副秘書長阮昭雄怒轟，台中市府謊話連篇，因為農業局連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，說法一變再變，疑點重重，面對各界對，台中市府的質疑部長出面緩頰。農業部長 陳駿季：「這些相關的一些可能，那這不意味著說他們的信用破產，這個是完全是無關的，我們只是跟時間賽跑，我們希望說這個疫調的這個，必須釐清的地方要更快更迅速。」不過全台溫體豬禁宰禁運，時間延長，冷凍豬肉價格飆漲，部長喊話冷凍肉品業者不要藉機哄抬價格，也將派員進行稽查，此外，針對禁運、禁宰期間受影響的一級產業，農業部將於11月1日前公布相關補助方案，希望能幫豬農盡快度過這次難關。原文出處：加速圍堵豬瘟！ 中央籌組「專家疫調團」 豬農補助11/1前出爐 更多民視新聞報導屏東推未滿1歲嬰幼兒營養補助金 每月2000元燕子口堰塞湖崩解！絕美「蒂芬妮藍湖」完全消失全台開戰！警政署「環保鐵腕」查緝不法傾倒廢棄物 逾4,000萬黑金民視影音 ・ 19 小時前
11月流感、新冠疫苗2階開打 嘉縣推職場揪團接種
11月1日起流感與新冠疫苗第2階段開打，凡50歲以上民眾皆可接種。嘉義縣衛生局推「職場揪團接種」服務，單位滿30人欲接種即可向當地衛生所預約，將安排醫療團隊到公司施打，並加開假日接種場、全聯及家樂福賣場接種站，提醒符合條件對象盡速接種，共同築起健康防線。11月1日起凡50歲（含民國64年次出生者）以上皆可接種，衛生局加開39個假日接種站，朴子、新港、民雄、布袋、中埔、六腳結合全聯及太保家樂福提供「接種送好禮」活動，歡迎符合公費接種對象使用服務。為鼓勵職場共同防疫，衛生局也推出「職場揪團接種」服務，凡企業、機關或工廠等單位揪團接種達30人以上，即可向所在地衛生所提出申請，預約醫療團隊到場服務，為員工省下請假及往返醫療院所的時間，也讓職場防疫更全面。嘉義縣衛生局指出，截至10月27日，嘉義縣累計75例流感併發重症，且有17例死亡，其中14例為65歲以上長者；新冠併發重症確診病例達51例，有12例死亡，其中11例為65歲以上長者。隨著天氣轉涼、流感及新冠病毒活動逐漸升溫，符合公費資格縣民應把握時機盡早接種，有效降低感染風險，提升社區防護力。本縣共有80家合約院所為大家服務，疫苗接種資訊可至嘉台灣好新聞 ・ 13 小時前
中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文到南投：台灣不是提款機 國防預算要合理
國民黨主席當選人鄭麗文廿九日到南投縣議會出席南投感恩餐會，他表示，台灣當然需要合理國防，但過高、不合理國防預算，超乎台灣財政負擔能力，而台灣不是提款機，應要有合理國防預算，不是讓惡性軍備競賽，這對台灣安全沒有幫助。鄭麗文(廿九)日中午到南投縣議會感謝副議長潘一全與黨籍議員選前對她的支持，並與黨籍議員、黨代表餐敘。縣長許淑華、無黨籍縣議會議長何勝豐、國民黨副議長潘一全、國民黨立委游顥、南投市長張嘉哲及多名縣議員、鄉鎮長出席，場面熱鬧。鄭麗文特別說，國民黨立委馬文君因立法院要事無法到場。對於鄭麗文反對未來增加國防預算到GDP的5%，總統府發言人郭雅慧今天對此表示，顯然鄭麗文的想法與全世界民主國家想法並不一致，投資國防其實是投資和平，投資國防是希望維持民主自由的生活現狀。鄭麗文 ...台灣新生報 ・ 1 天前
網友炸鍋！陳雪生喊高登島開放觀光 稱日子久官兵可能變同性戀
政治中心／綜合報導國民黨立委陳雪生在立法院質詢時，要求觀光署開放馬祖高登島觀光，卻語出驚人，稱20幾個兵在上面，日子一久變同性戀都有可能，一番言論網路炸鍋，痛批到底有沒有上性平課，退役軍官于北辰質疑根本歧視應該道歉，也質疑高登島是台灣北疆大門，距離中國不到10公里，開放觀光豈不是門戶大開。立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「20、30個人守那個島，有什麼意義咧，讓觀光客也上去嘛、上島嘛。」國民黨立委陳雪生交委會質詢時，要觀光署幫忙一下，去和國防部溝通，開放馬祖高登島觀光，下一秒卻語出驚人！立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「高登島上只有20幾人，上面的兵非常寂寞，日子一久了，同性戀都有可能。」國民黨立委陳雪生喊話開放高登島觀光，卻語出驚人稱面的兵非常寂寞日子一久了、同性戀都有可能。（圖／民視新聞）一番言論讓觀光署長陳玉秀不禁仰頭苦笑，影片網路流傳，網友罵翻了，批陳雪生性平課到底有沒有上啊？講這什麼沙文主義言論、國會殿堂可以拿性傾向開玩笑嗎？桃園市議員（無）于北辰：「我覺得這都是對不同文化，不同性向的一種侮辱，這更是歧視，孤單當然孤單 辛苦當然辛苦，是一份責任、是一份榮譽，如果用這個理由來開放高登島的觀光，難道開放觀光客上去，阿兵哥就可以軍紀解放了嗎？陳雪生委員必須要對這個事情跟國軍官兵來道歉。」況且高登島堪稱前線中的前線，國軍壓力難以想見，像是96台海危機高登島就是重要據點，還有電視劇拍攝還原時空背景。戲劇"國際橋牌社2"片段：「高登守不好，北竿就完了你知道嗎？混！」看看高登島地理位置，是馬祖列島北竿島的離島，面積只有1.84平方公里，面積小，現在駐守兵力僅剩一連，但距離中國黃岐半島只有9.25公里，具重要戰略意義。陳雪生要高登島開放觀光，桃園市議員于北辰質疑把軍事價值降低可能導致國門大開。（圖／民視新聞）桃園市議員（無）于北辰：「我遇到的各種狀況，它是立刻要動員編使的，那黃岐島上面有非常多的中共軍事的雷達跟精密的設施，那如果你將高登島全部的軍事價值把它給壓到最低，變成觀光價值，那麼是不是我們中華民國國之北疆的大門就整個都開啟了。」高登島開不開放觀光有待討論，只是陳雪生拿駐守國軍不當舉例，沒人聽得下去。原文出處：網友炸鍋！陳雪生喊高登島開放觀光 稱日子久官兵可能變同性戀 更多民視新聞報導川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表民視影音 ・ 14 小時前
地方提案「普發」加碼 北市：沒條件 侯：賣大樓換現金？
台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」
中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...聯合新聞網 ・ 1 天前
桃園11月持續推動「左流右新 健康安心」巡迴接種 打疫苗送好禮、雙重防護更安心
天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入好發季節。為提升社區整體防護力，桃園市政府衛生局11月起持續辦理「左流右新，健康安心」社區巡迴接種服務，鼓勵市民一次完成流感與新冠疫苗接種，為自己與家人打造雙重防線。衛生局指出，今年秋冬流感與新冠病毒皆可能同時流行，而接種疫苗仍是預防感染、降低重症與住院風險的最有效方式。為方便民眾就近接種，11月特別再規劃三場大型社區接種站，分別於11月1日（六）陸光里市民活動中心、11月2日（日）大舊社市民活動中心及11月8日（六）五中市民活動中心辦理。其中，11月2日與11月8日場次更為幼兒特別場，加開國小入學前幼兒接種抽獎活動，讓家長陪伴孩子輕鬆完成接種。為了鼓勵大家踴躍參與，活動現場準備了多項好禮。凡符合資格者，接種一劑即可獲贈衛生紙一串；65歲以上長者完成兩劑接種，可再參加精美禮品抽獎。幼兒專場亦加碼「打疫苗抽好禮活動」，獎品包含米蠟筆、可愛娃娃及知名公仔，數量有限，送完為止。衛生局提醒，自11月1日起開放50歲以上成人接種，接種時請攜帶健保卡及相關證件；若為國小入學前幼兒，請一併攜帶兒童健康手冊。接種前應充分休息並補充水分，接種後注意觀察身體狀況，如有持續發燒或台灣好新聞 ・ 1 天前
高鐵延伸宜蘭！ 最快2036年通車.南港站出發僅20分鐘
宜蘭縣 / 綜合報導 台灣高鐵重大里程碑再添一筆！歷經多年規劃與環評審查，高鐵延伸宜蘭計畫正式通過環境影響評估，確定將於2036年通車。未來從台北南港站搭高鐵至宜蘭，只需要20分鐘，大幅縮短北宜通勤時間。人來人往，高鐵南港站平日依舊有許多乘車人潮，高鐵已經成為台灣西部主要的城際運輸工具之一，而未來高鐵版圖將有變動，記者黃柔蓉說：「現在南港站是高鐵最北的一站，但未來南港將不再是，北上列車的最底站，因為高鐵將延伸至宜蘭，最快2036年通車。」高鐵延伸宜蘭案，今年8月20日通過環評大會，預計從南港站向東延伸，全線總長60.6公里，將在宜蘭縣政府東南側設置宜蘭新站和台鐵「縣政中心站」雙鐵共構。宜蘭縣交通處副處長李欣立說：「高鐵延伸宜蘭，因為它的車站就在縣政中心附近，所以為了這個，台鐵跟高鐵的轉乘方便，所以這個站會以共構來設計。」看看現行，從南港前往宜蘭的交通工具，台鐵自強號大約1小時5分鐘，太魯閣和普悠瑪號則約1小時，如果搭乘客運或開車，通過國道5號及雪隧，順暢的話約50分鐘，如果到時高鐵完工，乘車時間將會大幅縮減到20分鐘，從台北出發也只要27分鐘。但對於宜蘭民眾來說，是否具有吸引力？民眾說：「沒有很期待高鐵的成立，就是公車就已經很方便了，快那個幾分鐘，然後它的票價應該也是差滿多的。」、「(平常)應該偏向搭客運，但真的很急的話，搭高鐵也是不錯的選擇。」、「我們還是需要一條，快速又便捷的道路。」交通部鐵道局已經啟動辦理綜合規畫，報院審議等相關作業爭取今年第4季，陳報行政院完成審議。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前