花蓮災後1.5月 7日發放首批大型家電

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決重創光復鄉，許多受災戶家中家電、家具都泡水損壞，花蓮縣政府已在10月底分3梯次發放各界善心捐贈的5款小型家電，預計7日起發放首批大型家電、瓦斯爐，至於洗衣機和電冰箱因廠商現有貨量無法供應下單量，已建議先配送現貨至災區。

縣議會昨舉行定期大會，無黨籍議員蔡依靜詢問縣府客家事務處大型家電發放期程，同時也提醒縣府，發放小型家電過程中，發現有實際受災災民領不到物資的狀況，提醒縣府應留意受災名冊的準確性，也要確實交接給鄉公所。

客家處長潘乾鑑表示，小型家電發放前期由縣府社會處負責，後因人力不足10月初由客家處接手；小型家電共包括電鍋、快煮壺、電風扇、吹風機及電熱水瓶等5款，已分3梯次依名冊採1門牌1套組發放，過程因有部分災民、獨居長者及行動不便者尚未領取，因此各項物資都有少量剩餘。

他指出，縣府已經把發放名冊和剩餘物資移交給公所持續發放，公所有獨居長者與行動不便者資料，可以勾稽到宅發放，不過有些災民只領取部分物資，所以各項小家電剩餘數量沒有等量，若民眾沒有領到或有疑問，可向鄉公所或「災後復原重建中心」詢問。

潘乾鑑說，大型家電共有瓦斯爐、冰箱及洗衣機，7日會先發放瓦斯爐，並由專業人員協助安裝，至於冰箱和洗衣機，因為廠商現有貨量不足供應捐贈單位的下單量，造成出貨延誤，縣府已建議廠商有多少就先出多少量，再依據出貨量規畫發放流程與對象。