花蓮災後3個月不停歇！亮哲親送保暖衣物關心災民

男星亮哲花蓮送暖。（圖／翻攝自亮哲。遊。藝 臉書）

花蓮縣光復鄉9月23日因馬太鞍溪上游堰塞湖潰決引發洪災，地方受到嚴重衝擊，農田、住家與基礎設施皆受損，災後重建至今仍在進行中。災後至今已約3個月，八點檔男星亮哲持續關心光復鄉災民，近日再度送出一批禦寒衣物，並宣布「光復救災計劃最後一波，達成！」

亮哲近日在臉書分享救災近況，宣布「光復救災計劃」最後一波物資已順利完成。他透露，趕在下一波寒流來臨前，已將一批保暖衣物親手送到光復鄉弱勢災民手中，希望能在寒冬中為他們多添一分溫暖。亮哲坦言，雖然想做的事情很多，但能力有限，因此選擇把大家的善意具體化為最實用的物資。

亮哲分享，這次特別選擇兩件式防風防雨的機能型外套，冬天可保暖防水，夏天則能拆卸作為雨衣使用。他也親自比較多個品牌後，才與廠商聯繫訂製，「因為一次200多件相同的外套，在未來穿穿脫脫的時候很容易搞混，只要記得自己的編號就沒問題了」據基金會人員轉述，長輩們收到外套後相當開心，「甚至為了比愛心練了好久，聽起來很可愛、很感動」。

此外，亮哲也提到，物理治療師朋友特別設計加油卡片，鼓勵災民持續打起精神、守護家園。他感性表示，這份溫暖並非一個人完成，而是來自一群善良的人共同成就，成為大家背後最堅強的支持力量，也為光復鄉帶來如冬日暖陽般的希望。

