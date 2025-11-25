花蓮災民快來領300輛新機車！元大金及三陽工業助災區復原

【記者許麗珍／台北報導】花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，元大金控與三陽工業共同捐贈300輛全新機車，經濟部辦理捐贈機車領車作業，領車範圍包含低收入戶與中低收入戶及抽籤中籤民眾，加速協助災區復原。

9月23日因強颱樺加沙帶來豪雨，馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成花蓮縣光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉嚴重災情。有鑒於馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，元大金控與三陽工業共同捐贈300輛全新機車，加速協助災區復原並協助受災戶儘速回歸正常生活。

經濟部即日起至26日，會同行政院東部聯合服務中心，舉辦「元大金控及三陽工業捐贈機車民眾領車活動」，領車範圍包含低收入戶與中低收入戶及抽籤中籤民眾，領車作業首日，即有161位民眾完成領車程序。

現場受贈民眾表示，因家中機車遭沖走或泡水報廢，致使交通不便，日常活動受到很大影響，非常需要使用機車，因此對於這項援助表示感謝，非常高興能獲贈機車。

經濟部產業發展署表示為簡便民眾機車領牌作業，這次捐贈民眾的機車已於11月中旬完成機車過戶牌照核發、強制車險投保及過戶稅費等程序，受贈民眾無需負擔任何費用。另即日起至11月26日，每日上午9時至下午5時將於花蓮糖廠喜悅樓辦理領車作業，民眾完成領車手續後即可投入日常使用。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，元大金控與三陽工業共同捐贈300輛全新機車，經濟部統籌捐贈機車配發及車主辦理行政作業情形。經濟部提供

經濟部對元大金控與三陽工業的暖心善舉再次表達誠摯感謝，特別強調包含公部門的行政院東部聯合服務中心、經濟部產發署、財政部國產署及賦稅署、交通部公路局監理站、花蓮縣警察局及國營事業台糖光復糖廠，以及民間企業元大金控、三陽工業、光陽工業等公司跨部門溝通協調與合作，才讓這次的領車配發作業順利進行。希望這次善舉可協助受災民眾早日重拾安定生活。

