花蓮災民赴行政院陳情「勿齊頭式發放補償金」 卓榮泰：不忍心見鄉親長途跋涉

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖今年9月溢流，在光復鄉一代造成嚴重災情，災民今（2）日為此赴行政院陳情，盼中央分配更加合理，勿齊頭式發放災民補償金。對此，行政院長卓榮泰表示，實在不忍看到花蓮鄉民途跋涉到台北，其實行政院東部聯合服務中心執行長就在現場，協助災民恢復生活，其實可直接在現場向他們表達心聲，中央都會聽到。

針對馬太鞍溪災民今早赴行政院陳情，行政院長卓榮泰表示，實在不忍看到花蓮鄉民途跋涉到台北。（行政院提供）

偕同馬太鞍溪災民陳情的台灣原住民族青年公共參與協會理事長Savungaz Valincinan今早在行政院前指出，居民早在11月19日向行政院送過陳情書，其中訴求包括堤防建造辦法、建造時間、中繼屋的規劃為何，都還未跟當地居民溝通，且光復鄉佛祖街受災程度非常嚴重，但中央地方卻齊頭式發放補償金，至今行政院仍未回覆公文。

廣告 廣告

卓院長今早出席114年第13波安居緝毒暨重大毒品案件成果記者會。他會前受訪表示，他真的不忍看到花蓮鄉親長途跋涉到台北，因為針對花蓮光復鄉馬太鞍溪災害後的安全維護，中央極力在做更多的必要工作，也積極在照顧這些災區居民的生活。

卓榮泰說，其實中央在當地還有馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報，其中行政院東部聯合服務中心執行長也在現場，其實可以現場就向他們表達災民的心聲，中央都會聽到，希望他們能夠好好的把生活恢復正常。

更多FTNN新聞網報導

堰塞湖危機未解？卓揆下令持續警戒：失聯鄉親繼續找

拿一堆錢還要中央幫寫撤離計畫？卓揆點名傅崐萁、花蓮縣府：很會垂直避難

階段性任務完成！花蓮災後慰服站明熄燈

