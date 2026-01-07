花蓮為2026國際賽事暖身 縣長徐榛蔚推動SROI評估強化社會影響力

花蓮縣政府為深入了解大型運動賽事對地方、社區及民眾所帶來的實際影響，七日在花蓮縣環保局環教中心會議室舉辦「SROI（Social Return on Investment，社會投資報酬率）工作坊」，縣長徐榛蔚親自出席，縣議員笛布斯．顗賚亦出席。

會議中，計畫主持人柯勇全博士針對2026年花蓮主辦的「國際少年運動會（ICG）」及「IDBF 世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）」兩項國際賽事做一說明（見圖），期望在賽事規劃階段即納入社會影響評估，作為未來調整設計與執行的重要依據。

縣長徐榛蔚表示，隨著全球永續發展趨勢，公共政策與大型活動評估已不再僅以經濟效益為主，而是更重視教育、健康、環境保護、社會凝聚及城市形象等長期面向的影響。花蓮近年積極推動永續理念，結合文化與觀光提升城市形象，成功舉辦全民運動會與多項國際賽事，展現台灣的實力與花蓮的軟實力。運動活動不僅促進花蓮的國際曝光，也帶動城市轉型與地方創新。

徐縣長進一步表示，縣府正積極運用數位科技推動運動的深層發展，藉由智慧管理與資料分析，提高活動品質與社會參與度。同時，持續舉辦永續發展及SROI相關工作坊，邀集學校、社區、企業共同努力，讓永續理念從教育扎根，擴及地方與社會每一層面，形成正向循環。

本次工作坊延續去年八月舉辦的同主題課程成果，進一步以2026年ICG與CCWC賽事為實務案例，說明如何於規劃階段導入SROI思維，從利害關係人盤點、成果指標設定到社會價值衡量，協助主辦單位與相關團隊在執行過程中即時調整策略，作為後續檢討與改進賽事執行的重要依據。

花蓮縣政府表示，未來在推動國際運動賽事及大型活動時，將持續結合SROI與永續發展理念，讓賽事不只是短期熱潮，更能為地方帶來深遠而正向的社會影響，並成為全國縣市推動永續賽事的重要典範。