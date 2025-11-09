花蓮無動力飛行運動自治條例上路 將核發2業者經營許可
花蓮2年前發生民眾體驗飛行傘運動墜落死亡意外，縣府除對縣內5家均無營業許可的業者勒令停業，也依中央法規擬定無動力飛行運動管理自治條例，今年9月5日公告實施，5家業者應在1年內申請經營許可。縣府表示，經收到業者申請資料，正準備核發2家經營許可，鼓勵其他業者積極申請，共同促進縣內觀光發展。
花蓮縣府教育處2019年曾因縣內發生飛行傘墜落死亡事故，著手草擬自治條例，不過當時中央大幅修訂輔導辦法只好暫緩，直到2023年11月再度發生墜傘死亡意外，震驚社會，教育處除立即清查全縣5家業者均未取得經營許可，勒令停業迄今，也依據體育署「無動力飛行運動及其經營管理辦法」開始重擬草案。
經教育處與縣內5家業者、專家學者及相關局處開會討論，擬定出「花蓮縣無動力飛行運動管理自治條例」，共27條，嚴格明定起飛規範與距離、安全設施設備、專業人員要求、保險等，不過中央管理辦法未規定罰則，教育處也參考宜蘭、屏東2縣自治條例訂出罰鍰金額，最高10萬元、最低3000元。
「花蓮縣無動力飛行運動管理自治條例」經送議會審議通過，今年9月5日公告實施，其中第8條規定，自治條例公布前已從事飛行運動業者，應於條例公布生效後1年內向縣府申請經營許可。
教育處體育保健科長陽岳瑾指出，教育處已陸續收到部分業者的申請資料，其中，位在豐濱及壽豐的2家業者，經透過委員審查機制到營業場域審查後，已請他們回覆相關的補件資料，待確認無誤，就會核發營業許可。
他說，教育處也有收到玉里等地的業者申請，經請對方補件，目前可能還在修正計畫內容尚未補件申請，教育處會持續追蹤，也鼓勵其他業者積極申請，共同促進縣內觀光及無動力飛行相關的運動從事。
