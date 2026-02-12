花蓮燈會主燈被譏「像鹹魚」 Cheap翻出「李宗瑞花燈作品」對比差距太驚人

2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》編列預算高達1980萬元，本月7日在花蓮日出大道開幕，不過，主燈之一的「花現」評價兩極，甚至被民眾笑稱像「鹹魚」。對此，時常評論時事的百萬網紅Cheap也看不下去稱，「藝術需要實驗，但不要拿公帑去自嗨，還是我們台灣人的審美就這樣了？」

對於花蓮燈會主燈造型掀熱議，Cheap發文提到，花蓮縣政府請了台南藝術大學建築藝術研究所的師生共同打造的花燈，「看起來很像是條魚，講真的醜爆了。」他認為該作品問題出在比例失衡，魚身過長，顯得頭重腳輕，公共作品要底重、上揚，這個上細下浮，視覺整個上飄，材質看起來有夠廉價，「好像我國小美勞作品，還直接看的到骨架，中間是暖黃橘色，外圈是冷藍紫+粉紅，各自獨立存在，不像是完整的光場。概念其實很好，我猜是魚躍+北回歸線，問題是執行力爛到爆。」

Cheap坦言，每當作品被批評「醜」，總有人以「美醜很主觀」回應，他直言，「把專業設計問題推卸給個人喜好，藝術需要實驗，但不要拿公帑去自嗨，還是我們台灣人的審美就這樣了？」

Cheap拿性侵受刑人李宗瑞以往花燈作品當對比。李宗瑞自2022年參與花燈製作學習班以來，多次參賽獲獎。Cheap認為，人家一個受刑人，非專業、缺乏資源，堆疊出來的故事，動植物、立體場景、多層結構，精緻多了竹架骨幹紮實、布面包覆乾淨，沒有驚喜感，但至少是傳統技術流，「等宗瑞哥出獄，要不要考慮請人家做啊，怕被罵可以走安全牌阿！講真的，每年都很期待宗瑞哥的花燈作品。」

針對經費爭議，花蓮縣政府日前回應，本屆燈會總經費約新台幣1980萬元，涵蓋範圍並非僅止於單一主燈製作，還包括整體策展、燈區藝術裝置、電力與公共安全、無數場次街頭藝人展演活動、宣傳海報與各種文宣產品設計（福袋、冰箱貼等）、小提燈、煙火活動、元宵燈謎活動、AR科技應用等，且提供一個月展期維護，以及與在地商圈共創共榮的整體規劃。

