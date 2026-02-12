花蓮燈會主燈評價兩極！ 斥資1980萬預算引質疑

花蓮縣 / 綜合報導

2026花蓮太平洋燈會上週六2月7日盛大開幕，但爭議話題不斷。今年是馬年，現場的裝置藝術與擺設，很多都結合馬的創作與元素，有許多民眾質疑質感與呈現方式似乎跟整體預算高達1980萬元有落差。對此縣府表示，這些馬其實都是由在地學童共同創作，至於預算方面，解釋至少有9到10個作品，還有AR互動技術、維護和人員的管理等，都需要開銷。

民眾說：「敢信這是主燈，這個馬。」馬年迎新春，但民眾看著眼前這匹馬，不是說一馬當先萬馬奔騰等祝賀詞，而是不敢相信，尤其這還是，2026花蓮太平洋燈會主燈上的裝置藝術。主持人說：「群馬奔騰光影。」

燈會7日晚間開幕後爭議話題不斷，有遊客到場賞燈，大部分的人都覺得馬年有馬很應景，但...。遊客說：「感覺有點粗糙啦如果就您剛剛講的那個預算金額來講。」

遊客說：「說實在話真的可以加強，這個價值可能我相信一般人都會覺得。」主燈花好旁的三匹鞦韆馬，因為獨特的手繪風格，討論熱度持續升溫，另一件作品呼吸，也能看到各式各樣的手繪馬，而這些馬，其實都是由在地學童共同創作。雖然美感很主觀，但對於馬的呈現還是掀起熱議，因為根據公開資料，這次燈會的整體規劃執行案，得標金額高達1980萬元，遭質疑預算到底花在哪。

花蓮鄉親說：「跟這個實際的價值是有一點落差，1980萬這個是一個亮點，期待越大失望也相對的越大。」花蓮縣議員(民)胡仁順說：「看到呈現的這個樣子，這1座100多萬似乎看起來就是不合理。」

議員直指，1980萬元預算中，主燈花好就佔了250萬元，副燈總共有8座，總共800萬元，平均一座要價100萬元，但呈現方式與品質不符預期。

花蓮縣政府觀光處長余明勳說：「，不只是1個作品它是整場的，至少有9個作品到10個作品，甚至還有科技的AR的，整體還有包含30個天的這個維護，人員的這個管理。」

花蓮縣府表示，事前規劃花燈設計製作及維護等，都得花錢，期望透過燈會，呈現在地人文風俗，至於外界看法與說法，都予以尊重。

