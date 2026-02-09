花蓮燈會主燈造型引熱議 楊華美舉高雄轉變為例 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮燈會近日登場，因主燈造型引起各界熱議。對此，花蓮縣議員楊華美今（9）日表示，2026 年花蓮太平洋燈會主燈，被不少網友形容「像條鹹魚」，預算1980萬元，讓她想到2019 年的高雄燈會，當時也曾被網友戲稱「像法會」，預算約1860萬元。她認為，這已經不單是美感或喜不喜歡問題，而是預算這樣花，到底有沒有產生效果，並以高雄近年轉變藉以喊話花蓮縣府資源有限要用的更精準、更有策略。

「高雄成功製造話題、吸引人潮，也確實帶動消費。」楊華美舉例，這幾年高雄燈會的轉變和發展很值得觀察，自2025年引進「吉伊卡哇」，再到2026年再推出15公尺巨大超人力霸王。她說，上週剛好到高雄，可惜時間太短，沒能去朝聖 。

楊華美直言，反觀花蓮，現在的經濟狀況很嚴峻，不少店家選擇離開、關門。她昨日看到許多花蓮鄉親惋惜的貼文，經營32年的排隊名店「五霸焦糖包心粉圓」也歇業了，觀光旅宿業仍在苦撐。

楊華美認為，這已經不是一句「景氣不好」就能帶過的問題，而是花蓮長期存在的結構性困境，這也是地方政府的政策方向、資源配置與執行能力必須被檢視的警訊。

楊華美指出，但她也始終清楚知道一件事，花蓮人的韌性，一直都很強。她相信花蓮人不缺韌性，缺的是被好好對待的治理能力。

「問題到底出在哪裡？」楊華美說，掌握行政資源、也擁有最大預算使用權的花蓮縣政府，有沒有真的善用預算，替花蓮好好規劃觀光活動？有沒有好好思考，要怎麼讓店家願意留下來？要怎麼讓觀光客願意走進花蓮、停下來、消費？

「我舉這些例子，並不是要比較誰好誰壞。」楊華美強調，而是希望大家想一想，花蓮縣1年大約400 億的預算規模，也許不算特別大，但如果真心想為花蓮做事，資源是可以被整合、被放大，創造出數倍效果的。她要提醒花蓮縣政府資源有限，更要用得更精準、更有策略，並且要對鄉親負責任；許多政策事務不是「有做就好」，而是，有沒有真的把花蓮做好。

照片來源：CNEWS匯流新聞網黃泰宇攝

