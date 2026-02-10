花蓮燈會作品遭諷「鹹魚」！1980萬預算惹議 網喊：清潔隊別誤收 縣府曝背後含意

花蓮「2026太平洋燈會」近日亮相，而其中一件藝術作品因外型獨特，不少人形容像「鹹魚」，引發熱論。圖／翻攝自林智群臉書

花蓮「2026太平洋燈會」近日正式亮相，而其中一件藝術作品因外型獨特，被部分民眾形容像「鹹魚」，引發網路高度討論。此外，高達新台幣1980萬元的燈會預算也遭到議員與網友質疑其成效。對此，花蓮縣政府10日做出回應，強調藝術本就允許多元解讀，並詳細說明經費運用範疇，呼籲民眾親臨現場感受土地連結。

縣府澄清：主燈象徵「花好」 引議作品非主燈

針對外界討論，花蓮縣政府指出，本屆燈會主燈名為「花好」，象徵花蓮正好、好事回歸。主燈設計跳脫傳統生肖限制，以花蓮特色的「疊石」與「北迴歸線」為意象，由台南藝術大學師生團隊打造，結合光飾裝置與順應風向轉動的概念風車，展現馬年意象。

至於成為輿論焦點的作品「花現15288」，縣府觀光處長余明勲解釋，該作品並非主燈，其名稱數字代表作品高度152公分，以及藝術家的第88件創作。其設計概念為「魚自繁花中躍起」，象徵生命力的突破與花蓮人的韌性。余明勲表示，縣府對於民眾的審美感受抱持尊重態度，認為觀者若能走進藝術家的創作脈絡，藝術便能成為一種同理與共感的過程。

1980萬預算惹議 縣府列清單說明

對於外界質疑1980萬元的經費流向，縣府說明該筆預算為整體燈會的總經費，並非單一主燈造價。範圍涵蓋：硬體設備（燈區藝術裝置、電力與公共安全設施）、活動展演（為期1個月的街頭藝人演出、元宵燈謎活動、煙火秀）、文宣配套（宣傳海報、福袋、冰箱貼、小提燈設計製作）與數位應用（AR科技互動應用及長達1個月的維護成本）。

林智群在臉書貼出花蓮燈會實景照。圖／翻攝自林智群臉書

網友毒舌評論 律師林智群也轉發

儘管縣府積極澄清，社群平台上的批評聲浪仍持續延燒，有網友在Threads上貼出花燈實景照，憤怒質疑「你們敢信？這是花蓮的燈會，鷹架+蚊帳+燈要花1千9百80萬元台幣ㄟ，好誇張真的誇張！」貼文一出，立刻掀起熱論，「講真的，我家鄉下這邊的迷你燈會可能都比花蓮的漂亮」、「花蓮人的品味！」 「哈哈哈，很特殊」、「把我們納稅人的錢隨意弄，沒政府了嗎？」、「我懷疑那堆垃圾連1百80萬的價值都沒…」、「隨便拿起的網布搭的，真的超級難看…」、「眼前有一種破銅爛鐵的景象」。

知名律師林智群也在臉書轉發相關照片，直言「有網友分享了花蓮燈會的照片，看完這幾張，就算是看過花蓮燈會啦！」再度引來網友熱烈回應「清潔隊不要不小心收走才好」、「不只審美驚人，造價也驚死人！」、「中元普渡我還相信...」、「不要擔心藝術造詣不足，只要是王的人都有機會標到案啦！」、「醜爆了…難怪沒人要去花蓮」。

面對各界聲浪，縣府重申將持續以包容多元聲音的態度推動城市美學，希望讓燈會成為一場屬於花蓮與土地的文化對話。



