花蓮燈會作品「被嫌像鹹魚」 縣府澄清非主燈：尊重不同審美

花蓮縣2026太平洋燈會展出作品「花現15288」被嫌棄像鹹魚。（翻攝自臉書花蓮邦）

花蓮縣2026太平洋燈會日前登場，展出作品「花現15288」討論度比主燈還高，被嫌棄造型像「鹹魚」。面對外界負評，花蓮縣府表示，尊重大家不同的審美觀點，同時澄清該作品並非主燈，歡迎民眾實地參訪。

花蓮縣政府9日說明，太平洋燈會主燈名稱為「花好」，意在「花蓮正好、好事回歸」，象徵著未來的祝福與希望，由台南藝術大學建築藝術研究所師生打造，藉光飾裝置展演馬年意象，搭配風車轉動的設計。

而備受討論的展區作品「花現15288」其實不是主燈，設計定位及展演布置安排都與主燈有所區隔。該作品靈感源於魚自繁花中躍起，象徵生命力的突破，同時呼應花蓮日出到日落的生活節奏。

針對外界指教，花蓮縣府表示，對民眾、遊客與鄉親的不同感受與解讀，縣府一向抱持尊重態度，強調藝術本就允許討論，也允許不同理解方式。縣府表示，當觀者願意走進藝術家的思維與創作脈絡，藝術不只是被觀看，而是成為一種同理與共感的過程，也能注入更多來自土地與文化的養分。

至於燈會總經費達1,980萬元，縣府說明，使用範圍並非僅止於單一主燈製作，涵蓋整體策展、燈區藝術裝置、電力與公共安全、無數場次街頭藝人展演活動、宣傳海報與各種文宣產品設計（福袋、冰箱貼等）、小提燈、煙火活動、元宵燈謎活動、AR科技應用等，且提供1個月的展期維護，以及與在地商圈共創共榮的整體規劃。

縣府表示，誠摯邀請大家親自走一趟燈會現場，讓理解不只停留在照片與評論中，而是在光影與土地之間自然發生。縣府將持續以尊重藝術專業、包容多元聲音的態度，推動公共藝術與城市美學，讓燈會不只是節慶活動，更是一場屬於花蓮、也屬於每位觀看者與台灣這塊土地的文化對話。

