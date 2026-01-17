花蓮燈會宣傳片曝光 三十秒看見奇蹟

二0二六花蓮太平洋燈會《花現騎蹟 光躍洄瀾》，將於二月七日在花蓮市東大門夜市旁的日出大道上盛大開幕。花蓮縣政府釋出首波三十秒形象短片，影片中不見傳統喧鬧的燈飾，取而代之的是太平洋的浪潮聲與兩次深沉的「呼吸聲」。

光影彷彿有生命般從石縫與山海間「生長」出來，最終匯聚於日出大道，化為一座「奇蹟之塔」，花蓮的光開始呼吸。不同於傳統燈會的聲光鋪陳，今年花蓮太平洋燈會以《花現騎蹟?光躍洄瀾》為主題，回到「光從土地裡生長、慢慢甦醒」的核心精神。影片以花蓮山海地景與日常生活為主軸，透過自然光影的流動，呈現光線穿越山谷、映照海岸，最終走進居民生活，落在奔跑的孩子與城市街角（見圖）。這象徵這場燈會並非瞬間點亮，而是在眾人參與下，共同種出、長在花蓮土地上的一束光。

花蓮縣政府邀請全國民眾，春節期間來花蓮大口呼吸，親身體驗這場會呼吸的光影盛宴。活動詳情請見官網。

