花蓮燈會得標近2千萬挨轟簡陋 縣府：尊重主觀美感

花蓮縣 / 綜合報導

2026花蓮太平洋燈會昨(7)日晚熱鬧開幕，但有許多遊客表示對燈區部分作品與環境感到失望，例如魚造型的燈名為花現，被質疑像鹹魚；而主燈花好被形容是蛋糕寶塔。另外根據公開資料，發現整體規劃執行案得標金額達1980萬元，民眾質問預算到底花去哪。對此，縣府表示現場作品都由藝術團隊創作，而且美感是主觀的，尊重民眾看法。

主持人說：「更象徵著轉動，活力，以及馬年光耀。」絢麗的光影動畫在燈塔上，像旋轉木馬般來回轉動，五顏六色的光芒，搭配輕柔的水晶音樂，2026花蓮太平洋燈會昨(7)日晚間正式開幕，吸引不少遊客來賞燈，但...，呼的一聲剛好斷電，舞台和燈會現場，瞬間變成整片黑。

不只氣氛正High被打斷，連花燈造型都掀起熱議，民眾說：「覺得好像有點簡陋吧。」民眾說：「馬年的那種感覺像是萬馬奔騰，馬來帶來可能新希望啊，今年的主題我就不知道是不是，後面還會不會再有一些有關於馬年新的東西。」網路上也掀起評價聲浪。

其中魚造型的燈名為花現，遭網友質疑，不知道是鯉魚王還是鮭魚頭，也有不少人向民代反映像鹹魚，而主燈花好，則被形容是蛋糕寶塔，還有人嫌棄是大型廢棄鐵塔，或像資源回收拼裝車，民眾說：「為什麼用一個鹹魚把花蓮都弄錯了什麼的，覺得很糟糕這樣太離譜太離譜了啦，喔太貴了太貴了。」

燈會才剛開幕，但現場地板上還能看到油漆污漬，而燈也是用鋁管搭建，根據公開資料，這次燈會的整體規劃執行案，得標金額達1980萬，有民眾看到燈會現場，作品與布置等，質疑預算到底花去哪了。

花蓮市民代表(民)莊依婕說：「高雄有鹹蛋超人，有力霸王，那花蓮咧為什麼只單單剩一條鹹魚，我想要呼籲花蓮縣長徐榛蔚，我們不要再讓花蓮變得又臭又髒了。」花蓮縣政府新聞科長李冠霆說：「今年呢我們請設計師針對花蓮在地文化，以及山海文化來做設計，那針對民眾聲音我們也予以尊重，那也歡迎大家實地來做參訪。」

面對質疑，縣府強調現場作品都是建築藝術團隊打造，今年不走傳統燈會以生肖創作，且美感是主觀的會尊重民眾看法。

