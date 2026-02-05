花蓮燈會攜手商圈推探店小石花計畫

配合二○二六花蓮太平洋燈會《花現騎蹟 光躍洄瀾》將於二月七日起在日出大道放閃，與商圈串聯互惠的「探店小石花計畫」並宣布將與燈會同步啟動，結合花蓮市區形象、百年商圈及石藝大街店家，打造全城共榮的節慶氛圍。民眾即日起只要前往合作店家消費，不僅能蒐集超人氣盲盒「吸金號」拼貼磁鐵，還能參加三月三日元宵節當天的「花現大獎」元宵摸彩活動。

今年花蓮燈會推出超萌「好運拼貼 吸金號」磁鐵，一曝光即引爆詢問潮，盲盒設計將帶來蒐集風潮，象徵拼出整年好運，成為本次活動的最大亮點。「吸金號」共四種款式，每款燈箱上只有單一個字，民眾可以發揮創意，自由組合、排列、交換，將「花、現、騎、蹟」等字樣拼成自己喜歡的專屬密碼。亮起來的「吸金號」代表著新年的發光，更是「把光的奇蹟帶回家」，已被鎖定為今年必收藏的限定禮品。

「探店小石花計畫」從二月七日起至三月八日，民眾只要來東大門夜市旁日出大道上的燈會服務台，掃描QR code登入「探店小石花計畫」填寫問券並啟動任務後，就可開始前往標示有「探店小石花」之合作店家開始消費集點，集滿三點即可領取「吸金號」磁鐵乙個，盲盒款式隨機，限量二○○○個兌換完為止。三月三日前集點還能享有元宵抽獎機會，活動詳情見二○二六花蓮太平洋燈會官網及花蓮觀光粉絲頁貼文（網址https://reurl.cc/Eb9lYa）。