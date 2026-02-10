花蓮燈會砸1980萬作品遭酸像「鹹魚」 縣府澄清：經費涵蓋整體策展

花蓮縣 / 武廷融 綜合報導

2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》7日開幕，不過燈區作品「花現15288」近日在網路上引發熱議，因獨特外型被形容像「鹹魚」，還有網友查詢採購網資料，發現得標金額為1,980萬元新台幣，引發爭議。對此，花蓮縣政府回應，該作品非主燈，尊重並理解各界觀看角度與審美感受。而1,980萬經費則涵蓋範圍包括整體策展、燈區藝術裝置、電力、煙火活動等等。

日前有民眾發文質疑，花蓮太平洋燈會主燈設計簡陋且材料粗糙，外型還像「鹹魚」，而查詢採購網資料，竟發現得標金額為1980萬元新台幣，引發爭議。花蓮縣政府9日回應，花蓮太平洋燈會主燈名稱為「花好」，意為花蓮正好、好事回歸，象徵祝福與希望，並以花蓮疊石、北迴歸線為整體意象。

針對經費爭議，花縣府指出，本屆燈會總經費約新台幣1,980萬元，涵蓋範圍並非僅止於單一主燈製作，還包括整體策展、燈區藝術裝置、電力與公共安全、無數場次街頭藝人展演活動、宣傳海報與各種文宣產品設計（福袋、冰箱貼等）、小提燈、煙火活動、元宵燈謎活動、AR科技應用等，且提供一個月展期維護，以及與在地商圈共創共榮的整體規劃。

縣府說明，引發網路熱議的作品「花現15288」為燈區創作之一，並非主燈。藝術家以魚自繁花中躍起，象徵生命力的突破、流動與不被限制的創造精神，回應花蓮從日出到日落的生活節奏，也象徵花蓮人及產業韌性與生命力，並與面對大自然的勇氣精神相互呼應。

縣府表示，對於民眾、遊客與鄉親的不同感受與解讀，縣府一向抱持尊重態度。藝術本就允許討論，也允許不一樣的理解方式。花蓮縣政府將持續以尊重藝術專業、包容多元聲音的態度，推動公共藝術與城市美學，讓燈會不只是節慶活動，更是一場屬於花蓮、也屬於每一位觀看者與台灣這塊土地的文化對話。

