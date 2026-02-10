花蓮燈會砸1980萬竟出現「鹹魚燈」！議員嘆：我們不缺經費，缺的是…

記者陳思妤／台北報導

花蓮燈會砸1980萬，但主燈之一挨酸「長得像鹹魚」（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

花蓮太平洋燈會砸了1980萬舉辦，但主燈之一的花現卻被酸，長得像「鹹魚」。讓民進黨花蓮縣議員張美慧超傻眼，直呼「醜到不知道怎麼寫」。遭國民黨撤銷黨籍的無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢今（10）日也直言，眼前這些外露的束帶、未經修飾的粗糙木料、隨意披掛的布幔，完全跟「藝術」扯不上邊。

花蓮燈會主燈之一曝光後，挨酸長得像「鹹魚」。張美慧也在臉書直呼，1980萬元的標案，醜到不知道怎麼寫，不同意的可以反駁她，「花蓮縣政府花大錢無極限」。

觀光不該只是「交差了事」，魏嘉賢今天也在臉書發聲直言，走訪燈會現場，蹲下來細看，心情其實是沉重的。他說，眼前這些外露的束帶、未經修飾的粗糙木料、隨意披掛的布幔，說實話，這完全跟「藝術」扯不上邊，在花蓮觀光最需要強心針的低迷時刻，端出來的「大菜」，不該是這樣的品質。

魏嘉賢指出，這反映了一個核心問題，「我們不缺經費」，缺的是一份對細節的「用心」。他說，花蓮擁有得天獨厚的山海背景，但若執行層面持續陷入「有做就好」的工程思維，再多的活動也無法轉化為真正的觀光效益。

魏嘉賢說，遊客的眼睛是雪亮的，唯有把活動辦得「精緻」，讓大家看到誠意，才能在競爭激烈的國旅市場中，真正留住人心。

