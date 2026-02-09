花蓮燈會砸1980萬舉辦！主燈造型曝光 律師傻眼：廢到笑

律師林智群今po出花蓮縣「2026太平洋燈會」的主燈照片，直呼「真的是廢到笑」。（翻攝自林智群律師臉書）

花蓮縣「2026太平洋燈會」前（7）日正式開幕，主燈造型也隨之曝光，律師林智群今（9）日po出主燈照片，直呼「真的是廢到笑」，並質疑該燈會預算1,980萬元，「拿10塊錢做出1元的成果」。

由花蓮縣政府舉辦的2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》，前天晚上於花蓮市日出大道、三角公園正式開幕，縣長徐榛蔚在開幕致詞時表示，今年燈會的主題，是一場獻給土地的策展，以光影呈現出馬年的生命力與躍動。

2026花蓮太平洋燈會的展期從2月7日持續至3月8日，不過2月16日「除夕」當天暫停展出，每天的活動時間為下午6點至晚上10點，地點為花蓮市日出大道、三角公園。花蓮縣政府表示，燈會不僅是節慶活動，更是城市展現希望與活力的重要時刻，邀請全國民眾於春節期間來花蓮走春賞燈。

廣告 廣告

對此，林智群律師今天於臉書po文，曬出該燈會主燈照片，傻眼表示「花蓮燈會預算1980萬元，主燈長這樣，真的是廢到笑。」他還強調，這個就像是拿10塊錢做出1元的成果。許多網友也湧入留言，「花蓮人的愛，不是我們一般人懂的」「皮老闆穿芭蕾舞裙？」「只有花蓮能超越台中……」「這隻魚分了好幾杯羹」「藝術好難懂 是我沒有天份」。

更多鏡週刊報導

1000元只能換90枚10元！ 網分析「手續費」背後原因

祝賀高市早苗贏得歷史性勝利 蔡英文：期盼台日間持續深化

高市率自民黨取得壓倒性勝利 矢板明夫：未來日台關係只會更好