花蓮燈會砸1980萬！作品挨轟「一隻鹹魚」 律師：廢到笑…縣府喊「美感主觀」
花蓮縣「2026太平洋燈會」8日正式開幕，不過陸續有網友發現燈會作品似乎很粗糙，律師林智群在臉書發文表示，「花蓮燈會預算1980萬元，主燈長這樣，真的是廢到笑」。花蓮市民代表莊依婕也質疑燈會品質，批評設計簡陋且材料粗糙，甚至形容主燈如「鹹魚」。對此，花蓮縣府回應稱該作品非主燈，現場作品由建築藝術團隊設計，強調美感主觀並尊重各界看法。
據了解，花蓮今年燈會主燈「花好」，與林智群貼出的「花現15288」作品無關。「花好」由藝術家鄭乘騏領軍設計，採用花蓮疊石及北迴歸線意象，並強調金屬風動結構。
不過，不少網友發現，到現場拍攝「花好」，感覺作品相當簡陋，全部的裝置作品都是鐵架跟網子等，簡易一次性材質，甚至在主燈舞台木地板全是油漆痕跡。也有網友查詢採購網資料，發現燈會得標金額為1980萬元新台幣，質疑「錢到底花到哪了」。
民進黨籍花蓮市民代表莊依婕表示，「高雄有鹹蛋超人力霸王，我們卻只剩鹹魚一隻」，高分貝痛批縣府「把花蓮搞的又臭又鹹」。另外，不少遊客表示太平洋燈會十分鐘就逛完，與預期落差大，認為缺乏吸引力。
花蓮縣府回應，「花好」的主燈設計跳脫了傳統生肖造型的束縛，融入了花蓮的自然特色，包括疊石及北迴歸線的意象，展現出與地理環境的密切聯絡。該主燈是由台南藝術大學建築藝術研究所的師生共同打造，透過光飾裝置來演繹馬年的意象，並搭配風車的設計，隨著自然風向的轉動，增添了燈會的互動性與趣味性。
縣府表示，花蓮太平洋燈會的主燈名為「花好」，意在表達「花蓮正好、好事回歸」，象徵著對於未來的祝福與希望。由臺南藝術大學建築藝術研究所的師生共同打造，透過光飾裝置來演繹馬年的意象，並搭配風車的設計，隨著自然風向的轉動，增添了燈會的互動性與趣味性。另外，燈區中有部分作品如「花現15288」，雖然也屬於燈區創作，但並非主燈。
縣府強調，民眾對審美本來就有不同觀點，縣府也會尊重各界的聲音，今年縣府請了設計師針對在地文化，及山海文化來做設計，民眾的聲音我們予以尊重，也歡迎大家實地參訪。
北捷縱火犯「台大、留日高學歷」 重劃淪無家可歸！曾喊過年也要跟他拚了
林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎！陶晶瑩哽咽介紹她
新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告
2026花蓮太平洋燈會活動及燈區設計相關說明
有關近日社群平台及部分討論中，針對「2026花蓮太平洋燈會」活動及燈區設計之相關關切，花蓮縣政府說明如下：一.本屆花蓮太平洋燈會主燈名稱為「花好」，意為「花蓮正好、好事回歸」，象徵祝福與希望；花燈跳脫傳統生肖造型，以花蓮疊石、北迴歸線為整體意象，由台南藝術大學建築藝術研究所師生打造，晚間藉由光飾裝置展演馬年意象，搭配概念風車順應自然風向轉動（見圖）。部分燈區作品如「花現15288」，係屬燈區創作之一，並非主燈，其設計定位、展演功能及經費結構，皆與主燈有所區隔，特此說明，以免混淆。二.花蓮太平洋燈會全案除涵蓋主燈及其他燈區的藝術燈飾裝置、全區電力設施、場域安全與維護、場區服務人力外，尚包括現場展演活動、文宣設計、小提燈製作、煙火施放、商圈共榮活動等多項內容，相關經費均依政府 ...
