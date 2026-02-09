花蓮燈會砸1980萬「主燈像鹹魚」 律師笑評：十塊錢做出一元的成果

花蓮太平洋燈會的主燈之一「花現」。（花蓮縣政府提供）

2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》預算高達1980萬元，本月7日在花蓮市日出大道開幕，主燈之一的「花現」卻評價兩極，被民眾笑稱像「鹹魚」，律師林智群也分享照片評論：「真的是廢到笑，拿十塊錢做出一元的成果。」

花蓮太平洋燈會由建築藝術家鄭乘騏領軍，不採用傳統生肖造型，高達10公尺的風動主燈「花好」以疊石、北回歸線等意象結合精密金屬，將在地特色轉化為光影元素，不過部分民眾覺得看起來有些粗糙，有些人仍肯定創新挑戰。

主燈「花好」結合疊石、北回歸等意象創作。（花蓮縣政府提供）

律師林智群今天在臉書分享「花現」的照片，質疑花蓮燈會預算高達1980萬元：「主燈卻長這樣，真的是廢到笑。拿十塊錢做出一元的成果。」貼文曝光已破萬人按讚，引發熱烈討論，網友留言：「皮老闆穿芭蕾舞裙？」「李宗瑞做的肯定比這個好看」「藝術好難懂，是我沒有天份。」

花蓮太平洋燈會2月7日起至3月8日於日出大道展出，每晚6時至10時亮燈，除夕休展一天，以「山、海、風、光」為核心意象，共分為9大展區，其中包含在地學童及民眾共創的「呼吸」及「香氛森林」作品。





