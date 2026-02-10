花蓮燈會砸1980萬「主燈卻被酸像條地瓜」 議員嘆：觀光不該交差了事

魏嘉賢分享花蓮燈會主燈之一，以及周邊裝置細節，網友們都傻眼了。翻攝自魏嘉賢FB



花蓮太平洋燈會近日宣傳開跑，主辦單位砸1980萬舉辦，但主燈之一的「魚」卻被酸長得很潦草，像隻「沒人緣的鹹魚」、「像地瓜」，民進黨花蓮縣議員張美慧看了也直呼「醜到不知道怎麼寫」，被國民黨撤銷黨籍的議員魏嘉賢也說不該交差了事，明明不缺經費，但在花蓮觀光最需要強心針的低迷時刻，端出來的「大菜」不該是這樣的品質。

張美慧8日在臉書上傻眼喊到，花蓮縣府花1980萬元的燈會標案，成品卻「醜到不知道怎麼寫」，痛批縣府花大錢無極限，「不同意的可以反駁我」。

而魏嘉賢接連2天也在臉書上發文，他PO與花燈的合照，利用諧音嘲諷地說「聽說來這邊打卡，賢魚都能翻身？」

魏嘉賢表示，觀光不該只是交差了事，走訪燈會現場，蹲下來細看，心情其實是沉重的。他說，眼前這些外露的束帶、未經修飾的粗糙木料、隨意披掛的布幔，說實話，這完全跟「藝術」扯不上邊，在花蓮觀光最需要強心針的低迷時刻，端出來的「大菜」，不該是這樣的品質。

魏嘉賢認為，這現象反映了一個核心問題，也就是市府不缺經費，缺的是一份對細節的「用心」。他說，花蓮擁有得天獨厚的山海背景，但若執行層面持續陷入「有做就好」的工程思維，再多的活動也無法轉化為真正的觀光效益。

魏嘉賢直言，遊客的眼睛是雪亮的，唯有把活動辦得「精緻」，讓大家看到誠意，才能在競爭激烈的國旅市場中，真正留住人心。

對此，網友們熱烈參與討論「這是什麼主燈，馬年干魚屁事，是韓國魚主燈嗎」、「沒看過這麼醜的花燈」、「花了近兩千萬，做出千元級的質感」、「被你一拍像一條地瓜」。

