花蓮燈會砸1980萬！主燈曝光 律師：廢到笑

▲2026花蓮燈會7日開幕，斥資1980萬元，然而燈區品質引起網友批評，主燈之一的「花現」，更是被嘲「像鹹魚」。（圖／取自林智群FB）

[NOWnews今日新聞] 2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》7日在花蓮市日出大道開幕，斥資1980萬元，然而燈區品質與設計風格引起網友批評，主燈之一的「花現」，更是被嘲「像鹹魚」，律師林智群一看圖片也狠酸，「真的是廢到笑」。

林智群今（9）日在臉書發文表示，花蓮燈會預算高達1980萬元，然而一看到主燈「花現」的照片，「真的是廢到笑，拿十塊錢做出一元的成果」，引起廣大迴響，貼文迅速獲得破萬讚。

網友們紛紛留言表示，「夜市撈魚攤的魚破網而出嗎?」、「地瓜要跳芭蕾舞」、「李宗瑞做的肯定比這個好看」、「應該是拿100做出1元效果」、「花蓮人的愛，不是我們一般人懂的」、「1980萬有1979萬不知去向」、「主燈也覺得委屈，它應該不知道它竟然是主燈」、「這是新的魚類對吧～富坤鰭」、「別鬧了皮老闆」，燈會品質飽受質疑。

