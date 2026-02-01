花蓮燈會翻閱奇蹟提燈亮相

二○二六花蓮太平洋燈會《花現騎蹟光躍洄瀾》限定提燈「翻閱奇蹟」二月一日正式亮相（見圖）；以「翻閱」為設計核心，只要翻開書頁，溫暖光芒便隨之亮起，象徵奇蹟並非瞬間降臨，而是在每一次翻閱、每一個前行的步伐中悄然發生，花蓮縣政府期盼能透過這盞「會發光的書」，祝福民眾新的一年，翻開屬於自己的奇蹟篇章；活動結束後，也能作為居家床頭小夜燈，延續節慶的溫暖陪伴。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，今年元宵小提燈「翻閱奇蹟」外觀設計簡約素雅，如同一本收藏花蓮記憶的精裝書；當書本翻開的瞬間，象徵花蓮意象的「小石花」與代表二0二六希望光躍的「洄瀾駿馬」隨光綻放，傳遞「翻閱，就看見花蓮的光」，也將迎向新年、展開奇蹟的祝福，溫柔送到民眾手中。

值得一提的是，此次提燈特別融入「永續與陪伴」的設計思維。有別於傳統元宵提燈多於節後閒置，「翻閱奇蹟」以書燈形式融入居家生活，可化身為氣質療癒的小夜燈，讓來自花蓮的祝福不只停留在節慶，而能長久陪伴日常。

想收藏這款限量書燈的民眾，可於燈會期間前往花蓮市日出大道（F段）燈會現場領取，發放方式分為兩階段：展期每日發送，從二月七日至三月二日，每日晚間18:30至21:30，限量五十份，送完為止。元宵節加碼場，三月三日當天將準備八八八份提燈，於16:30始發放。