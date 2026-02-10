花蓮燈會被嫌像「鹹魚」挨批看不懂 縣府：尊重想法也邀民眾親自感受

花蓮太平洋燈會其中的展出花燈作品「花現15288」，許多民眾形容「像鹹魚」，縣府回應，尊重並理解各界不同的觀看角度與審美感受。記者王思慧／攝影

花蓮太平洋燈會其中的展出花燈作品「花現15288」，許多民眾形容「像鹹魚」，也遭質疑斥資近2千萬元是否符合效益，花蓮縣政府回應，尊重並理解各界不同的觀看角度與審美感受，此作品不是主燈，希望透過燈會，引導民眾以更多元視角重新認識花蓮。

花蓮太平洋燈會主燈「花好」，在日出大道展出。記者王思慧／攝影

縣府說明，太平洋燈會主燈名為「花好」，寓意「花蓮正好、好事回歸」，象徵祝福與希望，造型跳脫傳統生肖設計，改以花蓮疊石、北回歸線為主要意象，並結合概念風車，順應自然風向轉動，呈現與土地共生的精神。至於受到討論的「花現15288」，則屬燈區作品之一，並非主燈。

根據「花現15288」作品說明，設計靈感取材自花蓮最壯闊景象「日出」與「洄瀾」，球體象徵「日出」，同心圓描繪洄瀾色澤，底座象徵花蓮同心匯聚。魚躍於海 馬奔於山」當花蓮山海、土地與人心，所有溫柔的力量聚在一起。在日出之地，魚從繁花同心中躍出洄瀾，如引路者迎向造訪的人們躍進奔騰馬年。

縣府觀光處長余明勲表示，理解民眾對公共活動的期待與監督，也尊重不同審美觀點；藝術本身具有多重詮釋可能，每位藝術家皆以自身生命經驗與視角回應花蓮這塊土地，無論是風、山、海，或北緯23.5度，皆是重要創作靈感來源。

針對討論度最高的作品，余明勲說明，藝術家賦予其個人紀念與時間意象，部分數字可轉化為日出時刻，象徵太平洋日出、光從土地與海洋中誕生的概念；若能從創作初衷理解，或許會有不同感受。

在生肖意象呈現上，余明勲指出，雖適逢馬年，縣府並未選擇以具象馬燈作為唯一視覺，而是透過主視覺融入馬的精神象徵，如金黃色馬匹代表豐收與希望，並結合清水斷崖、稻田與族群共融等元素，展現花蓮多元文化與地景特色。

他也強調，1980萬元預算涵蓋整體策展、製作、施工、維運與科技互動等內容，並非集中於單一裝置或特定作品，部分討論簡化了策展結構，易造成誤解。縣府尊重藝術家，也尊重民眾自由評論，邀請各界親自走入燈會現場，從空間、光線與土地脈絡中，實際感受作品欲傳達的意義。

