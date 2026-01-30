花蓮燈會開幕限定禮亮相「石來運轉 馬力全開」杯墊乘載滿滿祝福

花蓮縣政府三十日公開 二月七日燈會開幕限定好禮—「石來運轉 馬力全開」刺繡杯墊。這款只在開幕當晚限量發送的文創小禮，設計暗藏巧思，將花蓮的精神象徵「小石花」藏於「赤馬」背上的瓶內，取其諧音「馬上」，要將平安與財富「立刻」送到民眾手中（見圖）。縣府邀請全國民眾開幕夜提早卡位，把這份來自花蓮山海的祝福帶回家。

縣府觀光處長余明勳表示，今年燈會從燈區、主視覺到文宣品設計每個環節都相互串連，持續利用視覺設計敘述光、燈會與花蓮的故事。將於二月七日開幕式當日發送的限定杯墊，以貴氣的深紫色為底，象徵「大紅大紫」；圖之設計則讓花蓮精神象徵的「小石花」乘於赤馬背上，呼應馬年凡事順遂，在馬年之初以「馬力全開」迎向嶄新開始。透過這份禮物，祝福每一位來到花蓮的旅人，新的一年都能「石來運轉」、好運「馬上」到來。

設計團隊進一步說明，開幕當日限定發送的刺繡杯墊不僅是一份精美的文創品，更象徵一針一線堆疊祝福，承載著對旅人的深厚祝福，融入生活且兼具實用與收藏價值，將成為開幕當晚最搶手的排隊紀念品。

花蓮縣政府提醒，二月七日（六）開幕當天，東大門夜市旁日出大上將準備八八八份「石來運轉 馬力全開」好禮，民眾可於16:00 開始排隊，16:30 開始發放，現場限量發送，送完為止。

