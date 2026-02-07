花蓮燈會開幕！主燈「花好」結合疊石意象 440秒煙火秀炸裂

主燈「花好」今晚點燈亮相。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮太平洋燈會今（7日）晚在市區東大門夜市旁日出大道開幕，今年以「花現騎蹟・光躍洄瀾」為主題，由藝術家鄭乘騏跨領域與建築藝術團隊合作，將現場打造為花蓮山海地景的大型戶外藝術場域，另外全縣13鄉鎮主要道路高掛宮廷燈，今晚也同步點亮，讓大家感受到濃濃的年味。

縣府說，今年燈會是一場「獻給土地的策展」，今天起至3月8日（除夕休展一日），日出大道白天如藝術長廊，夜晚則化身光影舞台；主燈「花好」跳脫傳統生肖形式，以花蓮疊石、北迴歸線與海浪意象為設計核心，結合風動金屬結構，打造象徵豐收、祝福與自然循環的「奇蹟之塔」。

縣府將日出大道燈會，打造如藝術長廊。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

主燈秀每天晚間6點至10點、每20分鐘展演一次，透過旋轉光影與音樂節奏，展現馬年奔放活力，寓意「石來運轉、馬力全開」。今晚開幕還有特別長達440秒的星空煙火秀，與地面燈飾相互輝映，讓太平洋夜空綻放繁花盛景。

此外，為迎接燈會與春節到來，全縣13鄉鎮市主要道路同步點亮象徵團圓富貴的宮廷燈，串聯縱谷與海岸，形成綿延數百公里的紅色迎賓廊道，讓返鄉遊子與旅人一踏入花蓮，即感受濃厚年節氛圍。縣府歡迎春節假期遊玩花蓮。

