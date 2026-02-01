花蓮燈會「翻閱奇蹟」提燈亮相 翻閱之間看見屬於自己的光

▲提燈融入「永續與陪伴」設計思維，讓來自花蓮的祝福長久陪伴日常。

【記者 周澄予／花蓮 報導】2026 花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》再添亮點，限定提燈「翻閱奇蹟」今（2/1）正式亮相。以「翻開書頁、點亮希望」為設計概念，書本一翻，柔光隨即綻放，象徵奇蹟在一次次前行與翻閱中悄然發生。縣府期盼透過這盞會發光的書燈，陪伴民眾迎接新年，也讓節慶祝福在日常生活中持續發光。

花蓮縣政府觀光處表示，今年元宵小提燈「翻閱奇蹟」外觀設計簡約素雅，如同一本收藏花蓮記憶的精裝書；當書本翻開的瞬間，象徵花蓮意象的「小石花」與代表 2026 希望光躍的「洄瀾駿馬」隨光綻放，傳遞「翻閱，就看見花蓮的光」，也將迎向新年、展開奇蹟的祝福，溫柔送到民眾手中。

值得一提的是，此次提燈特別融入「永續與陪伴」的設計思維。有別於傳統元宵提燈多於節後閒置，「翻閱奇蹟」以書燈形式融入居家生活，可化身為氣質療癒的小夜燈，讓來自花蓮的祝福不只停留在節慶，而能長久陪伴日常。

想收藏這款限量書燈的民眾，可於燈會期間前往花蓮市日出大道（F 段）燈會現場領取，發放方式分為兩階段：

展期每日發送

2 月 7 日至 3 月 2 日，每日晚間 18:30 至 21:30，限量 50 份，送完為止。

元宵節加碼場

3 月 3 日（二）元宵節當天，將準備 888 份提燈，16:00 開放排隊，16:30 開始發放。

