花蓮燈會「花現15288」遭批像鹹魚！縣府：尊重各界聲音

太平洋燈會作品引起熱議，其中「花現15288」被形容像「鹹魚」，縣府表示，尊重並理解各界觀看角度與審美感受，也邀請大家到燈會現場，感受作品傳達的意義，感受花蓮風土人文與生命力。（王志偉攝）

花蓮太平洋燈會話題持續延燒，部分展出作品被形容像「鹹魚」、「看不懂」、「不像傳統燈會」，有民眾表達失望，也有議員質疑斥資近2千萬元是否能達到預期效果；不過也有支持民眾認為，燈會跳脫生肖與傳統框架，嘗試以當代藝術語彙詮釋花蓮地景，不應僅以「像不像」來評價。縣府表示，尊重並理解各界不同的觀看角度與審美感受，也希望透過燈會，讓更多人用不同角度重新認識花蓮。

花蓮太平洋燈會主燈名稱為「花好」，縣府說明，意涵「花蓮正好、好事回歸」，象徵祝福與希望；整體造型跳脫傳統生肖設計，以花蓮疊石、北迴歸線為主要意象，並搭配概念風車，順應自然風向轉動。至於部分受到討論的燈區作品，如「花現15288」，屬燈區創作之一，並非主燈。

廣告 廣告

花蓮太平洋燈會主燈「花好」 ，在日出大道展出，主燈名為 「花好」，意為花蓮正好、好事回歸，象徵祝福與希 。（王志偉攝）

縣府觀光處長余明勳表示，尊重各界不同的觀看角度與審美感受，也理解民眾對公共活動抱有期待與監督。他指出，藝術本身具有多重詮釋的可能，每位藝術家皆以自身的生命經驗與視角，回應花蓮這塊土地，無論是風、山、海，或北迴廊道與北緯23.5度，都是創作的重要靈感來源。

對於討論度最高、被稱為「15288」的作品，余明勳表示，藝術家本身也賦予其個人紀念與時間意象，部分數字可轉化為日出時刻，呼應太平洋日出、光從土地與海洋中誕生的概念。他認為，若能從創作初衷理解作品，或許會有不同感受。

在生肖意象方面，余明勳說明，雖然適逢馬年，但縣府並未選擇直接以具象「馬燈」作為唯一視覺，而是透過主視覺設計融入馬的精神與意象，例如金黃色馬匹象徵豐收與希望，並結合清水斷崖、稻田與族群共融等元素，呈現花蓮多元文化與地景特色。

余明勳也指出，1980萬元的預算涵蓋整體策展、製作、施工、維運及科技互動等多項內容，並非集中於單一裝置或某一件被高度討論的作品。他坦言，部分討論簡化了實際策展結構，容易造成外界誤解。

余明勳強調，縣府尊重藝術家，也尊重民眾的自由評論，仍誠摯邀請各界親自走進燈會現場，從空間、光線、土地脈絡與互動體驗中，實際感受作品所欲傳達的意義。

更多中時新聞網報導

腸癌2標靶藥放寬給付 至少省百萬

張鈞為音樂夢逃家 兩度遭警「逮」回家

NBA一周分析》哈登當騎士 拚生涯首冠